Du "cloud" aux puces, Amazon fait des étincelles avec l'IA

( Belga / JONAS ROOSENS )

Amazon a enregistré au premier trimestre des comptes meilleurs qu'attendu, grâce principalement à sa filiale d'informatique à distance (cloud) Amazon Web Services (AWS), qui profite toujours de l'appétit pour l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) a aussi vu son bénéfice s'envoler après la révision de la valeur comptable de sa participation dans le fleuron de l'IA Anthropic, qui gonfle son résultat de 16,8 milliards de dollars.

Le résultat net s'affiche à 30,3 milliards de dollars, en hausse de 77% sur un an. Rapporté par action, donnée la plus suivie par les investisseurs, il est de 2,78 dollars, contre 1,66 dollar selon le consensus des analystes établi par FactSet.

Historiquement centré sur le commerce en ligne, Amazon a évolué pour devenir aujourd'hui le premier prestataire mondial d'informatique à distance, le fameux "cloud" indispensable au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

AWS, la filiale de "cloud", "pèse désormais 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires en rythme annualisé", a révélé mercredi le patron d'Amazon, Andy Jassy, lors d'une conférence téléphonique.

Si elle était scindée du reste du groupe fondé par Jeff Bezos, AWS figurerait, à elle seule, parmi les 50 plus grosses sociétés cotées du monde en termes de chiffre d'affaires.

"Je n'ai jamais vu une technologie croître aussi vite que l'IA", a commenté Andy Jassy.

Amazon vient de réaliser un joli coup en annonçant que les modèles d'OpenAI, créateur de ChatGPT, seraient désormais hébergés aussi sur la plateforme d'IA du groupe, Bedrock. Jusqu'ici, la start-up californienne était liée par un contrat d'exclusivité avec Microsoft.

"L'allongement de la liste, déjà étoffée, des partenaires IA et les investissements" du groupe "visent à maintenir l'offre (d'Amazon) devant la concurrence", a décrypté Sky Canaves, analyste du cabinet Emarketer.

L'entreprise avait déjà des liens privilégiés avec le grand concurrent d'OpenAI, Anthropic, qu'il a récemment renforcé en injectant 5 milliards de dollars de plus au capital, après avoir déjà investi 8 milliards précédemment.

- Nouveau géant des puces -

"La croissance d'AWS (+28% sur un an) est la plus élevée depuis des années", a relevé Sky Canaves, qui a aussi souligné "l'amélioration des marges opérationnelles".

La cadence adoptée par AWS (+28%) est sensiblement supérieure à celle des activités historiques d'Amazon, dont les revenus n'ont pris que 14% sur un an.

Le chiffre d'affaires total du groupe est de 181,5 milliards de dollars (+17%).

Pour réduire sa dépendance vis-à-vis des grands acteurs des processeurs, en particulier Nvidia, Amazon s'est lancé, depuis 2015, dans la fabrication de ses propres puces.

Il a notamment mis au point la Trainium, adaptée pour le développement des modèles d'IA, et la Graviton, plus recommandée pour l'utilisation quotidienne de ces modèles, appelée inférence.

A la différence de Google et son Tensor Processing Unit (TPU), Amazon ne commercialise pas ses puces et ne fait que les louer à ses clients du "cloud" AWS.

"Si nos puces étaient une entreprise distincte" du reste du groupe, "elles représenteraient un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars en rythme annualisé", a précisé Andy Jassy, soit l'équivalent des revenus générés par l'américain Intel.

Le patron d'Amazon a déclaré que l'essentiel des premiers volumes de la prochaine génération de la Trainium, quatrième du nom, "a déjà été réservé", "alors qu'elle ne sera pas disponible au plus grand nombre avant 18 mois".

Le fait de posséder ses propres puces va permettre à Amazon "d'économiser des dizaines de milliards de dollars de dépenses d'investissement chaque année", selon Andy Jassy.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre Amazon gagnait plus de 3%.

Pour Sky Canaves, l'enthousiasme des investisseurs a été en partie atténué par des prévisions jugées "prudentes" et une contraction du flux de trésorerie disponible, sous l'effet des investissements.