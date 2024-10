Du bitcoin au peso mexicain, les "transactions Trump" refont surface

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des petites capitalisations et le bitcoin grimpent; le peso mexicain et les obligations d'État reculent

Les actions du Trump Media & Technology Group en hausse de 140 % depuis le 23 septembre

Les investisseurs se demandent si les mouvements du marché sont dus à Trump ou à l'optimisme économique

(Ajout de détails sur le marché des prédictions en ligne, paragraphes 5-6) par Saqib Iqbal Ahmed et Suzanne McGee

Les marchés financiers qui pourraient ressentir l'impact d'une victoire de Donald Trump s'agitent à nouveau, alors que la course à la présidence des États-Unis se resserre à moins de trois semaines du jour de l'élection . Des actifs allant des actions de petites capitalisations au bitcoin ont grimpé ces dernières semaines, tandis que le peso mexicain et les bons du Trésor ont baissé, les sondages montrant une course serrée entre le candidat républicain Trump et son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris . Ces mouvements font écho à ce que l'on appelle les "Trump trades" , qui ont eu lieu au début de l'année, lorsqu'il a pris de l'avance sur le président Joe Biden, avant de s'estomper lorsque ce dernier s'est retiré. Dans un sondage Reuters/Ipsos publié mardi, Mme Harris devance M. Trump avec un écart marginal de 45 % contre 42 %, une course plus serrée que ce que le même sondage indiquait quelques semaines plus tôt. Trump a pris la tête des marchés de prédiction en ligne tels que PredictIt et Polymarket. Le dernier sondage de Polymarket le donnait favori à 61 % contre 39 % pour Harris.

Les gains de Trump sur Polymarket pourraient provenir d'un groupe de quatre comptes Polymarket qui ont collectivement dépensé environ 30 millions de dollars en crypto-monnaie pour parier sur sa victoire, a rapporté le Wall Street Journal vendredi. Polymarket n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les investisseurs avertissent toutefois qu'il est plus difficile de lier les mouvements d'investissement à M. Trump cette fois-ci, car nombre d'entre eux peuvent également être liés à un regain d'optimisme économique à la suite d'un rapport exceptionnel sur l'emploi aux États-Unis ce mois-ci et d'une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois dernier. "Une partie de cette évolution pourrait certainement être due à l'amélioration de la position de Trump sur les marchés prédictifs", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Toutefois, en raison de la solidité des données économiques, "il est vraiment difficile de séparer la cause de l'effet, et encore plus de séparer les différentes causes", a-t-il ajouté.

Parmi les gains les plus importants figurent les actions de Trump Media & Technology Group DJT.O , la société de médias de l'ancien président, qui ont largement suivi la fortune de Trump dans les sondages et les marchés de prédiction en ligne depuis son entrée en bourse cette année.

Les actions ont augmenté de plus de 140 % depuis le 23 septembre. "C'est le titre qui est le plus lié aux perspectives électorales de M. Trump", a déclaré M. Sosnick. Parmi les autres bénéficiaires figurent les opérateurs de prisons privées Geo Group GEO.N et CoreCivic CXW.N , dont les actions ont augmenté d'environ 18 % et 10 %, respectivement, ce mois-ci. Trump a promis de sévir contre l'immigration illégale , ce qui pourrait stimuler la demande de centres de détention. L'indice Russell 2000 .RUT , axé sur les petites capitalisations, a progressé de 4 % depuis le 10 octobre et se négocie près de son niveau le plus élevé depuis la fin de 2021. Les attentes selon lesquelles Trump maintiendra des impôts bas et réduira la réglementation ont stimulé les actions des petites entreprises, bien que les analystes pensent qu'elles bénéficient également d'une plus grande confiance dans l'économie. Sur les marchés des changes, les transactions Trump sont visibles dans le rebond du dollar par rapport à une série de devises, en particulier le peso mexicain, selon les stratèges.

Le peso MXN= , considéré comme vulnérable aux nouveaux tarifs douaniers que Trump prévoit d'imposer, est en baisse de 4 % par rapport à son plus haut niveau de septembre. La jauge MSCI pour les devises d'Amérique latine .MILA00000CUS a glissé de plus de 3% au cours de cette période.

"La volatilité implicite de la paire dollar-peso a augmenté parallèlement aux gains de Trump sur les marchés des paris", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef de la société de paiement Corpay à Toronto. Dimanche, M. Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane allant jusqu'à 200 % sur les véhicules importés du Mexique. Les politiques économiques de l'ancien président sont considérées comme favorables à la croissance et comme un catalyseur de l'inflation, deux facteurs qui pourraient se traduire par une hausse des rendements du Trésor, qui évoluent inversement aux prix des obligations, et par un renforcement du dollar.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport aux six principales devises, a augmenté de plus de 3 % depuis la fin du mois de septembre, les investisseurs estimant que la trajectoire de réduction des taux d'intérêt est moins longue. Une partie de ces gains, cependant, est probablement liée à une plus grande confiance dans la victoire de Trump, a écrit Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux chez Macquarie.

L'amélioration des chances de Trump sur les marchés de paris, qui s'est positionné en faveur des crypto-monnaies, semble stimuler le bitcoin. La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de 12 % depuis le 10 octobre, une hausse que Sean Farrell, responsable de la stratégie des actifs numériques chez Fundstrat Global Advisors, a attribuée à la confiance croissante dans une victoire de M. Trump.

"Si Trump obtient un second mandat, la décote liée au risque réglementaire appliquée à la crypto-monnaie se réduira probablement à près de zéro, et les investisseurs devront prendre en compte la possibilité, aussi faible soit-elle, que le gouvernement adopte une réserve stratégique de bitcoins", a-t-il déclaré. Sur les marchés des obligations d'État, certains investisseurs estiment que l'amélioration de la position de M. Trump a entraîné une hausse de la prime à terme à 10 ans - une mesure de la rémunération exigée par les investisseurs pour détenir des titres de dette publique à long terme - en raison des craintes que les propositions de l'ancien président en matière de réduction des impôts n'augmentent le déficit budgétaire. Un indicateur de la Fed de New York mesurant la prime à terme est devenu positif la semaine dernière pour la première fois depuis juillet. Cette évolution s'inscrit dans le cadre d'une hausse plus générale des rendements des bons du Trésor. Ces mouvements s'expliquent en partie par les attentes d'une victoire de Trump, a déclaré Matt Eagan, gestionnaire de portefeuille et responsable de l'équipe de discrétion totale chez Loomis, Sayles & Company.

Cependant, tout le monde n'interprète pas ces mouvements du marché comme des paris sur une victoire de Trump.

"Je pense que l'élection reste essentiellement une question à débattre", a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group. "L'histoire est vraiment celle d'une croissance économique plus forte et d'un soutien de la Fed