Dropbox va réduire ses effectifs d'environ 9%

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La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, peu ébranlée par le statu quo monétaire de la banque centrale américaine (Fed), largement anticipé, les investisseurs attendant surtout les résultats trimestriels de Microsoft et d'Alphabet (Google) après la clôture. ...
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Alphabet a enregistré au troisième trimestre des résultats inférieurs aux attentes du marché, principalement du fait d'un ralentissement de la publicité, même si l'informatique à distance (cloud) a, elle, encore accéléré grâce à l'intelligence artificielle (IA). ...
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Le géant américain du logiciel Microsoft a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par l'accélération de sa plateforme d'informatique en ligne Azure, qui loue aux entreprises la puissance de calcul nécessaire notamment à l'intelligence ...
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information fournie par Zonebourse•28.10.2026•21:32•
Alphabet a publié des résultats contrastés au troisième trimestre, marqués par une croissance exceptionnelle de Google Cloud, portée par les investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle. Malgré une hausse de 25% de son chiffre d'affaires consolidé, ...
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