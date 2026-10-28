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Dropbox prévoit une réduction de 9 % de ses effectifs ; son directeur technique quitte l'entreprise
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Le service d'hébergement de fichiers Dropbox DBX.O a annoncé mercredi qu'il allait réduire ses effectifs mondiaux d'environ 9 % afin d'aligner ses investissements sur ses principales priorités en matière de produits et de croissance, selon un document réglementaire.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société de stockage dans le cloud estime que ces licenciements lui coûteront entre 27 et 33 millions de dollars, principalement en indemnités de licenciement et autres frais connexes

* Dropbox prévoit de comptabiliser la majeure partie de ces coûts au quatrième trimestre, le reste étant reporté à 2027

* Au 31 décembre, l’entreprise comptait 2 113 salariés à temps plein

* Le directeur technique, Ali Dasdan, quittera également ses fonctions à compter du 18 novembre, précise le document réglementaire

* Le directeur général et cofondateur Andrew Houston a quitté ses fonctions en mai, et Ashraf Alkarmi, un cadre de l’entreprise, a été promu pour lui succéder

* Par ailleurs, Dropbox a déclaré s'attendre à ce que ses résultats du troisième trimestre soient conformes ou supérieurs à ses prévisions antérieures en matière de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle ajustée

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