Drone Volt signe un contrat majeur de services avec Phoenix Tower International, un analyste réagit
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 18:15
Drone Volt annonce la signature d'un contrat de prestations de services avec Phoenix Tower International (PTI), l'un des leaders mondiaux des infrastructures de téléphonie sans fil. L'accord porte sur la capture d'images haute résolution de plus de 3 000 sites en France, destinées à alimenter le programme de jumeaux numériques de PTI, en partenariat avec la plateforme logicielle vHive.
Les données collectées par les drones de Drone Volt seront intégrées à la solution vHive et analysées par son logiciel d'intelligence artificielle afin d'identifier précisément les besoins de maintenance de chaque site.
Le contrat s'étalera sur une durée de 14 mois et contribuera significativement au chiffre d'affaires de l'exercice 2026, souligne la société.
A la suite de cette annonce, Alexandre Desprez, en charge du dossier chez AlphaValue, indique anticiper "une légère hausse du cours de l'action demain matin". L'analyste confirme son opinion positive sur ce titre, qui présente de multiples leviers pour une revalorisation en 2026.
