Drone Volt s'envole après une commande d'au moins 50 MEUR de Sol.One

(Zonebourse.com) - Le constructeur de drones renforce son partenariat avec la société belge autour du développement du système Saboteur UAV et prévoit des prises de participation croisées. Le titre avance de plus de 15% à Paris.

Drone Volt annonce la signature d'un accord de coopération et d'investissement avec Sol.One, partenaire du développement du système de drones Saboteur UAV, dans ses versions civile et militaire.

Sol.One s'engage à commander au minimum 10 millions d'euros par an de systèmes de propulsion et de composants pendant 5 ans, soit un montant ferme cumulé d'au moins 50 MEUR.

Drone Volt deviendra le fournisseur exclusif de ces composants pour les besoins du Saboteur UAV.

Le groupe obtient également le droit exclusif de commercialiser ce système auprès de clients désignés en France, en qualité de revendeur indépendant.

L'accord prévoit enfin des investissements croisés de 2,5 MEUR : Sol.One entrera au capital de Drone Volt, tandis que ce dernier participera à une augmentation de capital de son partenaire belge dans les prochaines semaines.

"Cette annonce est une excellente nouvelle pour Drone Volt puisqu'elle permet au groupe de renforcer nettement son exposition au secteur de la Défense en ajoutant un modèle à son catalogue en France et surtout d'ajouter un contributeur majeur à la croissance (les 10 MEUR de commandes annuelles sont à remettre en perspective avec un CA 2025 de 8,7 MEUR pour Drone Volt)", réagissent les analystes d'AllInvest Securities.

"La qualification du niveau de marge brute sur ce contrat, ainsi que l'assise financière du groupe belge, seront 2 éléments à préciser avec la société pour calibrer plus précisément l'impact de cette nouvelle, mais dans tous les cas, l'impact est globalement très positif", ajoutent-ils.

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