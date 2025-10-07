 Aller au contenu principal
OCT 25
Drone Volt s'allie à Ampacimon pour l'installation de capteurs sur lignes électriques
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:38

Drone Volt et Ampacimon annoncent un partenariat exclusif visant à déployer une solution automatisée d'installation de capteurs de surveillance dynamique (DLR - Dynamic Line Rating) sur les lignes à haute et très haute tension.

Grâce à la technologie de drone développée par Drone Volt, immunisée contre les champs magnétiques, les capteurs Sense X d'Ampacimon pourront être installés directement sur les conducteurs sous tension, sans interruption de service.

Cette innovation réduit les coûts, améliore la sécurité des opérations et limite l'empreinte carbone des interventions. Selon Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt, cette collaboration 'offre une solution sûre, rapide et écologique pour le déploiement de capteurs critiques'.

Le déploiement commercial est prévu fin 2025 sur plusieurs marchés stratégiques internationaux.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

