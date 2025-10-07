Drone Volt s'allie à Ampacimon pour l'installation de capteurs sur lignes électriques
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:38
Grâce à la technologie de drone développée par Drone Volt, immunisée contre les champs magnétiques, les capteurs Sense X d'Ampacimon pourront être installés directement sur les conducteurs sous tension, sans interruption de service.
Cette innovation réduit les coûts, améliore la sécurité des opérations et limite l'empreinte carbone des interventions. Selon Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt, cette collaboration 'offre une solution sûre, rapide et écologique pour le déploiement de capteurs critiques'.
Le déploiement commercial est prévu fin 2025 sur plusieurs marchés stratégiques internationaux.
