Drone Volt réalise une nouvelle mission Powerline en Europe

Drone Volt annonce avoir réalisé une nouvelle mission en Europe dans le cadre de son activité Powerline, dédiée aux interventions sur les réseaux électriques à très haute tension. Menée avec son drone LineDrone pour le compte d'un spécialiste de la surveillance des infrastructures électriques, cette opération a porté sur l'installation de capteurs sur près de 100 kilomètres de lignes.

Cette mission s'inscrit dans le développement du modèle Drone as a Service (DaaS) du constructeur de drones professionnels, qui mise sur des prestations récurrentes à forte valeur ajoutée. Dans le cadre de cette coopération, Drone Volt vise l'installation de 200 capteurs par an pendant trois ans, ce qui pourrait représenter un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 000 euros.

Le groupe anticipe par ailleurs près de 300 000 euros de revenus au quatrième trimestre 2026 grâce à cette commande et à d'autres missions similaires.

Sur le plan technologique, le LineDrone peut intervenir directement sur des lignes électriques sous tension allant jusqu'à 315 000 volts, sans interruption de l'alimentation. Drone Volt prévoit d'étendre ses capacités à des réseaux de 735 000 volts en 2027, afin d'élargir son offre dans les domaines de l'inspection, du diagnostic et de la maintenance prédictive.

Cette montée en puissance s'appuie notamment sur son nouveau centre technique et opérationnel, le Drone Volt Powerline Center, destiné à accompagner le développement de cette activité à l'international.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires annuel le 13 janvier 2027.