Drone Volt présente son drone HELIPLANE 340 à Madagascar, le titre grimpe

Le constructeur français a présenté son drone de surveillance et de reconnaissance à l'occasion de la visite de la ministre des Armées Catherine Vautrin, consacrée au renforcement de la coopération franco-malgache en matière de défense. Ce matin, le titre progresse de 3% à Paris, à 0,25 euro.

Drone Volt a dévoilé son HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC, un drone 100% électrique capable de décoller et d'atterrir verticalement. Doté d'une autonomie pouvant atteindre 2 heures et d'une portée de près de 300 km, cet engin est destiné aux missions de surveillance maritime, de reconnaissance et de protection des zones sensibles.

Transportable dans un véhicule léger et utilisable par une seule personne, l'appareil peut embarquer jusqu'à 3 kg de charge utile, notamment une caméra permettant des opérations de jour comme de nuit.

Lors de cette visite, Catherine Vautrin a précisé qu'une centaine de drones seront mis à la disposition des forces armées malgaches d'ici à la fin de l'année. Cette présentation s'inscrit dans la stratégie de Drone Volt visant à développer ses activités dans les secteurs de la défense et de la sécurité.