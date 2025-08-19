 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 976,50
+0,96%
DRONE VOLT et TotalEnergies concluent un partenariat stratégique
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 18:11

DRONE VOLT ALDRV.PA :

* ET LA COMPAGNIE TOTALENERGIES CONCLUENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

* INTERVIENDRA EN TANT QU'EXPERT POUR ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE PRESTATIONS DE SERVICES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Texte original L8N3UB104 Pour plus de détails, cliquez sur ALDRV.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,6590 EUR Euronext Paris +0,30%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,69 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
62,44 USD Ice Europ -1,44%
TOTALENERGIES
53,7000 EUR Euronext Paris +1,28%
