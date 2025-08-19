information fournie par Reuters • 19/08/2025 à 18:11

DRONE VOLT et TotalEnergies concluent un partenariat stratégique

DRONE VOLT ALDRV.PA :

* ET LA COMPAGNIE TOTALENERGIES CONCLUENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

* INTERVIENDRA EN TANT QU'EXPERT POUR ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE PRESTATIONS DE SERVICES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

(Rédaction de Gdansk)