DRONE VOLT : DRONE VOLT remporte un appel d'offre auprès d'un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe pour un contrat de prestations de formation au pilotage
information fournie par Actusnews 12/02/2026 à 18:00

Villepinte, le 12 février 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce la signature d'un contrat-cadre de prestations de formation au pilotage de drones avec un acteur majeur du secteur de l'énergie en France et à l'international, portant sur une durée minimale de 4 ans.

Un contrat de longue durée avec un acteur de référence

Cet accord, conclu avec l'ensemble des entités de ce groupe, vise à structurer et renforcer les compétences internes en matière de télépilotage de drones, afin d'accompagner le développement des usages dans les activités d'inspection, de maintenance et de surveillance des infrastructures.

Dans un contexte d'optimisation des opérations et d'exigences accrues en matière de sécurité, les drones représentent un levier technologique stratégique. Ils permettent notamment d'améliorer la qualité des inspections, de réduire les délais d'intervention et de limiter l'exposition des équipes aux environnements à risque.

Grâce à ce partenariat, DRONE VOLT mettra à disposition son expertise reconnue dans la formation professionnelle au télépilotage, en conformité avec la réglementation en vigueur. Les programmes de formation seront adaptés aux besoins spécifiques des différentes entités du groupe et couvriront les aspects théoriques, pratiques et réglementaires liés à l'exploitation de drones en milieu industriel.

Avec ce nouveau contrat de prestations de services conclu sur une durée de 4 ans, DRONE VOLT confirme ainsi sa capacité à élaborer des offres sur-mesure de nature à répondre aux problématiques rencontrées par de grands organisations, en particulier dans les secteurs porteurs de la surveillance et de l'inspection.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Ce contrat confirme la pertinence de notre pivot stratégique vers les activités à forte valeur ajoutée. Il démontre tout le savoir-faire de nos équipes de formation et s'inscrit dans la continuité de la forte croissance de ces activités en 2025, une trajectoire qui devrait se poursuivre en 2026. Dans cette optique, nous avons donc augmenté tout récemment nos capacités d'accueil avec la location de nouveaux locaux à proximité directe de notre site de Villepinte pour recevoir nos élèves dans les meilleures conditions possibles ».

Prochain communiqué : Résultats annuels 2025, mercredi 18 mars 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs
DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88
finance@dronevolt.com 		Relations médias FINANCE
ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73
dronevolt@actus.fr 		Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25
aviolette@aya-communication.fr

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96552-aldrv_contrat-secteur-energie_vdef-fr.pdf

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,6020 EUR Euronext Paris +0,33%
