DRONE VOLT : DRONE VOLT déploie son activité Powerline en Europe sur près de 100 km de lignes haute tension

Villepinte, le 28 octobre 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, franchit une nouvelle étape dans le développement de son activité Powerline, dédiée aux opérations sur les réseaux électriques à très haute tension, avec une mission d'envergure réalisée dans un pays européen pour le compte d'un spécialiste des solutions de monitoring des réseaux électriques.

Réalisée par DRONE VOLT EXPERT avec le LineDrone , cette mission porte sur l'installation par drone de capteurs de surveillance des lignes sur près de 100 kilomètres de réseau électrique .

Cette opération illustre le développement du modèle Drone as a Service (DaaS) de DRONE VOLT, associant prestations à potentiel récurrent, expertise opérationnelle et technologies à forte valeur ajoutée, sur un marché porté par la modernisation des infrastructures électriques.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Cette nouvelle mission réalisée à l'international confirme le développement de notre activité Powerline, quelques semaines seulement après la création de notre « DRONE VOLT POWERLINE CENTER », notre nouveau centre dédié aux drones et réseau électriques à haute tension. Avec près de 100 kilomètres de lignes électriques concernés, nous démontrons notre capacité à mener des opérations d'envergure et à déployer notre savoir-faire à l'international. Notre stratégie consiste à augmenter progressivement notre proposition de valeur : l'installation de capteurs puis l'inspection, le diagnostic, la maintenance prédictive et, désormais avec le LineDrone, l'intervention directement sur les lignes sous tension. Le Powerline constitue un axe important du développement de notre modèle Drone as a Service. »

Un partenariat à long terme

Dans le cadre de cette coopération, DRONE VOLT vise un objectif pouvant atteindre jusqu'à la pose de 200 capteurs par an pendant trois ans , ce qui représenterait un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 k€. Le groupe précise que cette commande, ainsi que d'autres missions similaires, devrait générer près de 300 k€ de chiffre d'affaires sur le seul 4 ème trimestre de l'exercice 2026.

Ces équipements permettent aux gestionnaires de réseaux d'optimiser la capacité de transport et la surveillance de leurs lignes en fonction de leurs conditions réelles d'exploitation.

Le recours au drone permet parallèlement de réduire l'exposition des opérateurs , de limiter l'utilisation de moyens d'intervention lourds et de réduire l'empreinte environnementale des opérations , notamment dans les zones difficiles d'accès.

Avec le LineDrone, DRONE VOLT vise à élargir la proposition de valeur par mission

Le LineDrone, utilisé sur ce type de mission, constitue une brique technologique majeure dans l'exécution de cette stratégie. Sa conception intègre notamment une redondance de motorisation destinée à renforcer sa fiabilité opérationnelle.

Il peut se poser directement sur un conducteur sous tension jusqu'à 315 000 volts (315 kV) , puis se déplacer le long de celui-ci grâce à son système de roulement motorisé, après avoir coupé sa propulsion aérienne.

Le LineDrone permet ainsi de réaliser des opérations d' inspection, de mesure, de diagnostic et de collecte de données sans interruption de l'alimentation électrique , tout en maintenant les opérateurs à distance du conducteur. L'exploitation dans le temps des données collectées inscrit également ces prestations dans une logique de maintenance prédictive , afin d'anticiper les anomalies et d'optimiser les opérations de maintenance.

Au cours de l'année 2027, les développements technologiques menés par DRONE VOLT doivent permettre au LineDrone d'évoluer sur des lignes pouvant atteindre 735 000 volts (735 kV) , y compris sur des conducteurs en faisceaux, élargissant ainsi son champ d'application aux réseaux de très haute tension.

Un modèle Drone as a Service associant récurrence et technologie

Pour les missions réalisées hors de France, DRONE VOLT EXPERT double les ressources matérielles et humaines nécessaires aux opérations , sans affecter son niveau de marge, afin d'assurer la continuité des missions et de limiter les risques liés à une indisponibilité technique ou opérationnelle.

Cette organisation s'appuie sur le DRONE VOLT POWER LINE CENTER , son centre technique et opérationnel [1] dédié notamment à la formation des télépilotes aux inspections de lignes et aux installations de capteurs. DRONE VOLT met ainsi en oeuvre une chaîne de valeur intégrée pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients :

Formation → Installation → Inspection → Mesure → Diagnostic → Monitoring → Maintenance prédictive → Intervention

En associant prestations à potentiel récurrent, technologies propriétaires et expertise opérationnelle, DRONE VOLT positionne le Powerline comme un relais de développement de son activité Drone as a Service , sur un marché porté par les besoins croissants de modernisation, de sécurisation et d'optimisation des réseaux électriques.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel, 13 janvier 2027.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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[1] Voir le communiqué du 10 septembre 2026 .