DRONE VOLT : DRONE VOLT confirme la bonne dynamique de ses activités à forte marge et se montre confiant pour la seconde partie de l'exercice

Villepinte, le 16 juillet 2026

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 en progression de +19% sur un an, à 5,0 millions d'euros, porté par la croissance solide des activités à forte marge (+24%) ;

Marge brute en croissance solide (+23%), en lien avec la bonne orientation des activités de services ;

Confiance dans l'activité et les perspectives commerciales du second semestre, avec une bonne visibilité sur les activités de services (dont Drone as a service (Daas)).

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 1 er semestre 2026.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 865 3 547 +24% dont Distribution 1 323 1 430 +8% TOTAL 4 188 4 977 +19% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 614 2 060 +28% dont Distribution 156 125 -20% TOTAL 1 770 2 185 +23% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 56% 58% +2 points dont Distribution 12% 9% -3 points TOTAL 42% 44% +2 points

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Ce premier semestre de l'exercice confirme notre accélération dans les activités à forte marge, en particulier dans les services, ce qui témoigne de la réussite de notre pivot stratégique. Nous démontrons chaque jour notre capacité à réaliser des prestations à haute valeur ajoutée pour des clients de premier plan grâce à tout le savoir-faire de nos équipes. Notre performance est d'autant plus remarquable que nous avons souffert de retards de livraisons et donc de facturation liées notamment à des lenteurs administratives concernant nos ventes à l'export. Ainsi, nous abordons le second semestre avec confiance, en nous appuyant à la fois sur une très bonne visibilité pour les activités de services et une trajectoire commerciale toujours bien orientée. »

Confirmation de la montée en puissance des activités à forte marge

DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires de 5,0 millions d'euros au 1 er semestre 2026, avec une progression de +19% sur un an soutenue par la très bonne dynamique des activités à forte marge.

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY atteint 3,5 millions d'euros, en croissance de +24% par rapport au 1 er semestre 2025. Il bénéficie :

Du niveau d'activité soutenu dans les SERVICES (dont les activités Drone as a service (Daas)) , qui représentent près de 40% du chiffre d'affaires semestriel. En ligne avec la bonne dynamique commerciale de ces derniers mois, l'activité a été très dense en France, en particulier dans le cadre du contrat avec Phoenix Tower International (collecte de données sur plus de 3 000 sites en France), qui est monté en puissance comme attendu, et des activités de R&D avec Hydro-Québec.

DRONE VOLT a également mené plusieurs missions spécifiques ainsi que des analyses de lignes électriques basse tension, en lien avec l'expertise développée sur la surveillance des lignes électriques et infrastructures critiques ;

De la bonne orientation de FACTORY , avec 19 drones vendus (dont 4 HELIPLANE et 3 LINEDRONE), qui aurait pu être plus importante encore sans quelques retards de livraison pour des raisons administratives. Les ventes des drones concernés par ces retards seront reconnues sur les prochains trimestres.

Enfin, la contribution de l'activité Distribution ressort également en croissance sur un an (+8%) à 1,4 million d'euros (1,3 million d'euros en 2025).

La marge brute est en hausse de +23% et atteint 2,2 millions d'euros, issue pour près de 70% des activités de services. Cette progression confirme la capacité de DRONE VOLT à se positionner sur des activités à haute valeur ajoutée. Le taux de marge brute atteint 44%, en hausse de +2 points sur un an.

Structure financière renforcée et poursuite de la bonne dynamique d'activité au second semestre

DRONE VOLT a saisi l'opportunité sur le 1 er semestre de l'exercice de renforcer sa structure financière, avec une augmentation de capital de 3,85 M€ réalisée auprès d'investisseurs américains. Elle contribue à accompagner et à sécuriser la phase de croissance de DRONE VOLT dans les activités à forte marge, en lui permettant de réaliser des recrutements ou des acquisitions ciblées pour enrichir son savoir-faire.

Dans un contexte toujours porteur pour la vente de drones et de prestations spécifiques dédiées aux infrastructures critiques, en France comme à l'international, DRONE VOLT dispose d'une bonne visibilité sur le second semestre de l'exercice grâce aux contrats de prestations de services qui s'étendent sur de longues périodes et s'attend ainsi à conserver un niveau d'activité solide. Enfin, la dynamique commerciale devrait rester bien orientée.

Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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