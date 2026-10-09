DRONE VOLT : DRONE VOLT change d'échelle et lance le HERCULES 100, son nouveau drone cargo : 100 kg de charge utile pendant 30 minutes

Villepinte, le 9 octobre 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce le lancement du HERCULES 100, son nouveau drone CARGO gros porteur capable d'emporter jusqu'à 100 kg de charge utile pendant 30 minutes [1] . Développé en France, le nouveau drone CARGO gros porteur de DRONE VOLT est dévoilé en vol ce jour à UAV Show de Bordeaux.

Avec une masse maximale au décollage de 197 kg , le HERCULES 100 marque une nouvelle étape dans le développement des solutions propriétaires de DRONE VOLT et étend son savoir-faire à la logistique aérienne lourde par drone .

100 kg de charge utile et une plateforme mobile

Le HERCULES 100 repose sur une architecture octocoptère offrant une redondance de la motorisation. Son contrôleur de vol intègre une triple redondance, complétée par un GPS RTK, un radar d'évitement d'obstacles et un LiDAR de suivi du terrain.

Alimenté par deux batteries Solid State haute tension 24S, il offre une autonomie pouvant atteindre 30 minutes avec 100 kg de charge utile, pour une vitesse maximale en mission de 36 km/h. Repliable (1 660 × 1 060 × 720 mm), le HERCULES 100 peut être transporté dans un véhicule de type pick-up. Il permet ainsi aux équipes d'acheminer la plateforme par la route, puis de la déployer et de la mettre en œuvre directement depuis une zone avancée.

Une véritable plateforme logistique aérienne

Modulaire, le HERCULES 100 peut recevoir différents équipements selon les missions. Un treuil automatisé contrôlé à distance, d'une capacité maximale de 80 kg, permet notamment de déposer une charge sans faire atterrir le drone. La plateforme peut également recevoir un crochet automatique associé à une élingue de 30 mètres, permettant d'adapter les configurations de transport aux contraintes du terrain.

Industrie, sécurité civile et forces armées

Le HERCULES 100 est destiné à répondre à de nombreux besoins de transport de matériels, d'approvisionnement de sites isolés, de logistique industrielle et d'intervention dans des environnements difficiles d'accès.

Pour la Sécurité civile et les services d'incendie et de secours, il peut notamment contribuer à l'acheminement de matériels de secours, pompes, tuyaux, équipements médicaux ou NRBC-E, moyens de communication, batteries, eau et vivres, notamment lors de feux de forêt, d'inondations ou de catastrophes naturelles et technologiques.

Pour les forces armées, l'HERCULES 100 ouvre également des perspectives de logistique opérationnelle et de ravitaillement, notamment pour le transport de matériels, vivres, eau, batteries, pièces détachées ou équipements de soutien santé. Sa mobilité et son déploiement depuis un pick-up constituent des atouts pour une utilisation au plus près des zones d'opération.

Une plateforme développée en France

Le HERCULES 100 a été développé en France et s'inscrit dans la continuité de la gamme HERCULES, dont il reprend les principes de robustesse, de modularité et de sécurité. DRONE VOLT travaille parallèlement à la définition des premiers CONOPS (Concept d'Opération) et à leur évaluation selon la méthodologie SORA – Specific Operations Risk Assessment, afin de préparer les futures opérations et les demandes d'autorisation correspondantes. DRONE VOLT entend ainsi proposer une solution CARGO complète, associant plateforme aérienne, équipements, expertise opérationnelle et accompagnement réglementaire.

Le HERCULES 100 dévoilé en vol ce jour à UAV Show de Bordeaux

Le HERCULES 100 est dévoilé en vol ce vendredi 9 octobre 2026 à UAV Show de Bordeaux. Cette première démonstration publique permet aux professionnels de découvrir en conditions réelles cette nouvelle plateforme CARGO et d'échanger avec les équipes de DRONE VOLT sur ses premières applications opérationnelles.

« Avec le HERCULES 100, DRONE VOLT change d'échelle. Emporter jusqu'à 100 kg pendant 30 minutes ouvre un nouveau champ d'applications pour le transport CARGO par drone. Développé en France, transportable dans un pick-up et rapidement déployable, l'HERCULES 100 a été pensé comme une véritable plateforme logistique aérienne, de l'industrie à la Sécurité civile et au soutien logistique des forces armées. » *

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT

Prochain communiqué : mercredi 14 octobre, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

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[1] L'autonomie peut varier en fonction des conditions météorologiques et des conditions opérationnelles.