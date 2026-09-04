DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 2,35 millions d'euros destinée à soutenir sa trajectoire de croissance

Ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans aucune juridiction.

Augmentation de capital d'un montant brut total de 2,35 millions d'euros, par l'émission d'un total de 6.724.178 actions nouvelles, assortie de bons de souscription d'actions

Règlement et livraison prévus le 8 septembre 2026

Les fonds levés permettront de financer et de renforcer la dynamique vertueuse de la Société dans les activités à forte marge, contribueront à renforcer ses activités de R&D et lui donneront les moyens nécessaires afin de pouvoir réaliser, le cas échéant, des acquisitions ciblées.

Villepinte, le 4 septembre 2026

DRONE VOLT (la « Société ») , fabricant français de drones professionnels et acteur technologique de premier plan dans le domaine de la robotique aérienne, annonce une augmentation de capital par émission de nouvelles actions assorties chacune d'un bon de souscription, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit des catégories d'investisseurs définies par l'Assemblée générale, pour un montant brut total de 2,35 millions d'euros (l'« Émission »). Cette augmentation de capital a été souscrite par un nombre limité d'investisseurs.

DRONE VOLT saisit ainsi l'opportunité de renforcer sa structure financière et d'accompagner la croissance de son modèle d'activité, désormais principalement orienté vers les activités à forte marge. Ces dernières ont connu une croissance solide au 1er semestre de l'exercice en cours (+24%), avec notamment une nette accélération de l'activité du segment Services, qui représente désormais près de 40% de l'activité semestrielle. Cette activité dense démontre ainsi la reconnaissance des professionnels pour les prestations à haute valeur ajoutée fournies par DRONE VOLT, notamment dans la surveillance des lignes électriques et des infrastructures critiques.

Alors que DRONE VOLT vient d'annoncer une commande record de Sol.One pour un montant total minimum de 50 millions d'euros sur 5 ans, cette opération lui permettra de renforcer sa structure financière afin de financer son cycle d'exploitation, de consolider sa trajectoire de croissance et d'approfondir ses activités de R&D pour renforcer son expertise, tout en lui donnant les marges de manœuvre nécessaires pour saisir le cas échéant des opportunités d'acquisitions ciblées.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « DRONE VOLT connaît une activité soutenue depuis plusieurs mois, tant au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires (+19% sur le 1 er semestre) que dans le dynamisme de son activité commerciale, avec notamment la commande record de Sol.One que nous venons d'annoncer. Dans ce contexte, nous sommes satisfaits de renforcer notre assise financière afin de financer sereinement nos besoins liés à l'exploitation et notre trajectoire de croissance, qui continuera de reposer sur nos prestations à haute valeur ajoutée. Notre dynamique commerciale devrait restée bien orientée dans les prochains mois et je tiens à remercier nos partenaires pour leur confiance. »

MODALITÉS DE L'OFFRE

Type de l'offre et nombre de titres : L'offre, d'un montant brut total de 2.353.462,30 euros (prime d'émission comprise), a pris la forme d'une offre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit d'investisseurs relevant des catégories définies par la 17 e résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2026, portant sur 6.724.178 actions (les « Actions Nouvelles ») assorties de 6.724.178 bons de souscription (les « Bons de souscription » et, conjointement avec les Actions Nouvelles, les « ABSA »).

Prix de l'offre : Le prix d'émission d'un ABSA est de 0,35 euros (prime d'émission comprise), ce qui représente une décote de 16,9 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes des actions de la Société sur Euronext Growth Paris au cours des dix jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, c'est-à-dire du 21 août au 3 septembre 2026 (le « VWAP sur 10 jours » égal à 0,4212 euros). Le prix d'émission d'un ABSA, incluant la valeur théorique du bon de souscription qui y est attaché (tel que décrit ci-dessous), combiné au prix d'exercice des bons de souscription, reflète une décote de 29,8 % par rapport au VWAP sur 10 jours, conformément à la décote maximale autorisée par l'Assemblée générale en vertu de sa 17 e résolution.

Cadre juridique de l'offre : Conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2026, en vertu de sa 17 e résolution, le conseil d'administration, réuni le 27 août 2026, a décidé en principe de procéder à une émission d'actions nouvelles, auxquelles sont attachés des bons de souscription, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le Conseil d'administration a subdélégué au directeur général de la Société le pouvoir de lancer l'offre et d'en définir les modalités spécifiques.

Caractéristiques des bons de souscription : Les ABSA se compose de 6.724.178 actions nouvelles accompagnées de 6.724.178 bons de souscription. Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur de souscrire à 1 action nouvelle de Drone Volt au prix d'exercice de 0,35 euros par action. Les bons de souscription peuvent être exercés pendant une période de 60 mois à compter de leur émission. La valeur théorique de chaque bon de souscription, en supposant une volatilité de 8,837 % et sur la base d'un cours de clôture de 0,406 en 2026, est égale à 0,109 euros selon le modèle de Black-Scholes.

Règlement et admission aux négociations : le règlement de l'ABSA est prévu le 8 septembre 2026. Les actions nouvelles et les bons de souscription seront immédiatement détachés dès leur émission. Les actions nouvelles et les bons de souscription devraient être admis aux négociations sur Euronext Growth le 8 septembre 2026.

Actions nouvelles sous-jacentes aux bons de souscription : Les actions nouvelles susceptibles d'être émises lors de l'exercice des bons de souscription seront des actions ordinaires soumises à l'ensemble des dispositions des statuts et assimilées aux actions existantes à compter de leur date d'émission. Elles donneront droit aux dividendes courants et seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris sous le même symbole boursier que les actions de la Société déjà cotées sous le même code ISIN : FR001400SVN0 – ALDRV.

Incidence du placement privé sur la structure de l'actionnariat de la Société

À l'issue de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social total de la Société s'élèvera à 8.426.475,80 euros, composé de 84.264.758 actions ordinaires. À l'issue de l'émission des Actions Nouvelles et de l'exercice de tous les bons de souscription, le nombre d'actions augmentera de 13.448.356 nouvelles actions, portant le nombre total d'actions à 90.988.936 actions pour un capital social de 9.098.893,60 euros.

6.724.178 actions ordinaires (8,7 % du capital social total actuel de la Société) seraient donc émises dans le cadre de l'Offre (avant l'exercice des bons de souscription), ou 13.448.356 actions ordinaires (17.3 % du capital social total actuel de la Société) après l'exercice de tous les bons de souscription.

À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1 % du capital social en circulation de la Société avant l'Offre et n'ayant pas participé à celle-ci détiendrait 0,92 % du capital social en circulation et des droits de vote de la Société après l'émission des ABSA, et 0,85 % du capital social en circulation et des droits de vote de la Société si tous les bons de souscription d'actions étaient exercés.

À la connaissance de la Société, immédiatement avant la clôture de l'Offre, la répartition du capital social de la Société était la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Actionnaires 77 515 309 77 700 875 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% Actions propres (3) 25 271 0 0,01% 0% 0,00% 0,00% Total 77 540 580 77 770 875 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Avant l'exercice des bons de souscription. La base diluée tient compte (i) des 15 290 115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15 290 115 bons de souscription d'actions émis en juillet 2025, (ii) des 1 490 951 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74 217 567 bons de souscription d'actions BS26, (iii) les 523 000 actions gratuites qui pourraient être attribuées aux salariés d'ici le 23 septembre 2026, (iv) les 18 072 290 nouvelles actions pouvant résulter de l'exercice de 18 072 290 bons de souscription d'actions émis en octobre 2025, (v) les 8 360 867 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 8 360 867 bons de souscription d'actions émis en avril 2026, (vi) les 7 050 000 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 7 050 000 bons de souscription d'actions émis en juillet 2026 Droits de vote théoriques (c'est-à-dire en tenant compte des actions propres sans droit de vote). Actions détenues par la Société dans le cadre de la convention de liquidité.

À la connaissance de la Société, à l'issue de l'Offre (avant exercice des bons de souscription), la répartition du capital de la Société sera la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Nouveaux actionnaires 6 724 178 6 724 178 7,98% 7,96% 4,98% 4,97% Anciens actionnaires 77 515 309 77 700 875 91,99% 92,04% 95,02% 95,03% Actions propres (4) 25 271 0 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% Total 84 264 758 84 425 053 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Après l'exercice des bons de souscription. La base diluée tient compte (i) des 15 290 115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15 290 115 bons de souscription d'actions émis en juillet 2025, (ii) des 1 490 951 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74 217 567 bons de souscription d'actions BS26, (iii) les 523 000 actions gratuites qui pourraient être attribuées aux salariés d'ici le 23 septembre 2026, (iv) les 18 072 290 nouvelles actions pouvant résulter de l'exercice de 18 072 290 bons de souscription d'actions émis en octobre 2025, (v) les 8 360 867 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 8 360 867 bons de souscription d'actions émis en avril 2026, (vi) les 7 050 000 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 7 050 000 bons de souscription d'actions émis en juillet 2026 Droits de vote théoriques (c'est-à-dire en tenant compte des actions propres sans droit de vote). Actions détenues par la Société dans le cadre de la convention de liquidité.

À la connaissance de la Société, à l'issue de l'Offre (après exercice des bons de souscription), la répartition du capital de la Société sera la suivante

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Nouveaux actionnaires 13 448 356 13 448 356 14,78% 14,75% 9,49% 9,47% Anciens actionnaires 77 515 309 77 700 875 85,19% 85,25% 90,51% 90,53% Actions propres (4) 25 271 0 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% Total 90 988 936 91 149 231 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Après l'exercice des bons de souscription. La base diluée tient compte (i) des 15 290 115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15 290 115 bons de souscription d'actions émis en juillet 2025, (ii) des 1 490 951 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74 217 567 bons de souscription d'actions BS26, (iii) les 523 000 actions gratuites qui pourraient être attribuées aux salariés d'ici le 23 septembre 2026, (iv) les 18 072 290 nouvelles actions pouvant résulter de l'exercice de 18 072 290 bons de souscription d'actions émis en octobre 2025, (v) les 8 360 867 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 8 360 867 bons de souscription d'actions émis en avril 2026, (vi) les 7 050 000 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 7 050 000 bons de souscription d'actions émis en juillet 2026 Droits de vote théoriques (c'est-à-dire en tenant compte des actions propres sans droit de vote). Actions détenues par la Société dans le cadre de la convention de liquidité.

Cotation des actions nouvelles et des bons de souscription

Les actions nouvelles et les bons de souscription devraient être admis à la négociation sur Euronext Growth le 8 septembre, 2026. Les actions nouvelles et toutes les actions nouvelles résultant de l'exercice des bons de souscription seront soumises aux statuts de la Société et seront traitées comme des actions existantes à l'issue de l'Offre. Elles donneront droit à des dividendes et seront cotées sous le même symbole boursier que les actions existantes de la Société, sous le même code ISIN FR001400SVN0.

Accords de statu quo et de blocage

Dans le cadre de l'Offre, la Société a conclu un accord de standstill pour une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles. Les administrateurs de la Société, son directeur général et certains dirigeants ont signé un accord de blocage prenant effet à la date de signature dudit accord et s'étendant sur une période de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission des actions ABSA, portant sur l'intégralité de leurs participations, sous réserve de certaines exceptions habituelles.

Intermédiaires financiers

Maxim Group LLC a agi en tant qu'agent de placement exclusif dans le cadre de l'Offre.

Facteurs de risque

L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à ses activités, tels que présentés dans le rapport financier annuel 2025, disponible gratuitement sur son site Internet https://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/ . La concrétisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les risques suivants, spécifiques à l'Offre : (i) le cours des actions de la Société peut fluctuer et descendre en dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent varier de manière significative, (iii) des ventes d'actions de la Société pourraient avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le cours des actions de la Société, (iv) les actionnaires de la Société qui n'ont pas participé à l'Offre pourraient subir une dilution potentiellement importante résultant de l'exercice des bons de souscription et, plus généralement, de toute augmentation de capital future rendue nécessaire par les besoins de financement de la Société.

Absence de prospectus

Le présent placement ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers .

Les informations décrites conformément à la Position-Recommandation DOC-2020-06 de l'AMF intitulée « Guide de rédaction des prospectus et des informations à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de valeurs mobilières » figurent dans le présent communiqué de presse.

Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Fondée en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aérospatial spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est présente en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. En tant que partenaire mondial, DRONE VOLT propose à ses clients des solutions métier «clés en main» comprenant divers services et la formation de pilotes de drones.

DRONE VOLT compte parmi ses clients des organismes publics et des entreprises telles que l'Armée de terre française, le ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des transports aériens (GTA) et des organismes publics internationaux…

DRONE VOLT a été désignée « Entreprise innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Symbole boursier : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Éligible : PEA, PEA-PME

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Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux textes, la version française prévaudra.