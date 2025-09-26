 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 847,07
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom signe un contrat de signalisation ferroviaire en Pologne
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:43

Alstom annonce la signature d'un contrat avec l'entreprise de construction PORR pour installer des systèmes de contrôle du trafic ferroviaire sur la ligne 354, à Oborniki Wielkopolskie (Pologne). L'investissement comprend un nouveau tronçon de voie et un second pont sur la rivière Warta.

Les travaux concernent la section reliant la jonction Oborniki Wielkopolskie Most à la gare d'Oborniki Wielkopolskie, avec la mise à jour du centre de contrôle local Poznan-Pila et l'installation d'équipements sur la nouvelle voie d'évitement de Parkowo. La livraison est prévue au 2e trimestre 2026, conformément au calendrier du Plan national de relance.

'Grâce à notre expérience et nos solutions technologiques éprouvées, nous soutenons le développement d'une infrastructure ferroviaire stratégique pour les passagers et le fret', a mis en avant le directeur de la branche de Katowice, Adam Juretko.

Ce projet complète la modernisation de la ligne Poznan-Pila achevée en 2019 et inclut la création d'un nouveau quai à l'arrêt Oborniki Wielkopolskie Miasto, avec équipements modernisés pour les voyageurs.

Valeurs associées

ALSTOM
22,1700 EUR Euronext Paris +3,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les deux principaux acteurs de HPI Audrey Fleurot, qui interprète Morgane Alvaro, et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) à Lille le 28 mars 2025 ( AFP / Sameer Al-Doumy )
    Forte audience mais pas de record pour les adieux de la série phénomène HPI
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:34 

    L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Diffusé ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump signe un décret sur TikTok à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Les riches soutiens de Trump vont prendre les rênes de TikTok aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:18 

    Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire. Depuis le Bureau ... Lire la suite

  • Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain
    Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump
    information fournie par Reuters 26.09.2025 10:17 

    par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse de 0,76%
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:15 

    La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump en attendant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 prenait 59,24 points (+0,76%) vers 10H00, à 7.854,66 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank