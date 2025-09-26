Alstom signe un contrat de signalisation ferroviaire en Pologne
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:43
Les travaux concernent la section reliant la jonction Oborniki Wielkopolskie Most à la gare d'Oborniki Wielkopolskie, avec la mise à jour du centre de contrôle local Poznan-Pila et l'installation d'équipements sur la nouvelle voie d'évitement de Parkowo. La livraison est prévue au 2e trimestre 2026, conformément au calendrier du Plan national de relance.
'Grâce à notre expérience et nos solutions technologiques éprouvées, nous soutenons le développement d'une infrastructure ferroviaire stratégique pour les passagers et le fret', a mis en avant le directeur de la branche de Katowice, Adam Juretko.
Ce projet complète la modernisation de la ligne Poznan-Pila achevée en 2019 et inclut la création d'un nouveau quai à l'arrêt Oborniki Wielkopolskie Miasto, avec équipements modernisés pour les voyageurs.
Valeurs associées
|22,1700 EUR
|Euronext Paris
|+3,70%
