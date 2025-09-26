Menace nucléaire nord-coréenne : Séoul avertit les Etats-Unis face à l'imminence du missile ICBM de Pyongyang

Le président sud-coréen a fait le point sur les avancées militaires de son voisin du nord, appelant à "geler" le développement nucléaire du régime de Kim Jong-Un.

Lee Jae Myung, à l'Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEXI J. ROSENFELD )

Dans un ballet diplomatique post-Conférence des Nations unies notamment destiné à séduire les investisseurs étrangers, le président sud-coréen a fait valoir, depuis la Bourse de New York, la stabilité et les capacités de son pays face à la Corée du nord. Lee Jae-Myung a ainsi fait le point sur les activités de Pyongyang, qui a selon lui sécurisé assez de capacités nucléaires pour maintenir son régime dictatorial en place, tout en restant inférieur sur le plan militaire.

Néanmoins, la Corée du Nord est "en phase finale" du développement d'un missile balistique intercontinental (ICBM) avec ogive nucléaire, capable d'atteindre les Etats-Unis, a t-il prévenu, jeudi 25 septembre. "Que ce soit pour obtenir un levier dans les négociations avec les Etats-Unis ou pour sécuriser son propre régime, la Corée du Nord a continué à développer des missiles balistiques intercontinentaux capables d'envoyer des ogives nucléaires jusqu'aux Etats-Unis", a déclaré Lee Jae-myung, lors d'une visite à la Bourse de New York. Si le projet "ne semble pas être encore abouti", a-t-il souligné, "on dit qu'il en est à la phase finale".

Depuis son entrée en fonction en juin, le président sud-coréen a cherché à améliorer les relations avec la Corée du Nord, à l'opposé de son prédécesseur Yoon Suk Yeol.

Le potentiel pour "environ 15 à 20 bombes nucléaires supplémentaires chaque année" en Corée du nord

A New York, il a déclaré que "l'objectif devrait être de geler le développement nucléaire, le développement des ICBM et les exportations". L'arrêt de la production et du développement des armes nucléaires apporterait des "gains de sécurité majeurs", a-t-il soutenu.

Le président sud-coréen a estimé que le régime de Kim Jong Un produisait suffisamment pour fabriquer "environ 15 à 20 bombes nucléaires supplémentaires chaque année". "Si rien n'est fait, leur nombre "continuera d'augmenter chaque année" et les missiles "deviendront plus sophistiqués", a-t-il averti.

Ces dernières années, Kim Jong Un a exclu toute idée de dénucléarisation et a renforcé ses liens militaires avec la Russie. Le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à reprendre contact avec les Etats-Unis si ces derniers renoncent à exiger que Pyongyang abandonne son programme d'armes nucléaires, ont rapporté en début de semaine les médias officiels nord-coréens.