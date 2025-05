Droits de douane: le patron de Walmart avertit de hausses de prix à venir

Les hausses de droits de douane vont entraîner des augmentations de prix, a averti jeudi le patron de la chaîne américaine d'hypermarchés Walmart sur fond de conflit commercial mondial, à l'occasion de la publication des résultats trimestriels du groupe.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

"Même à des niveaux réduits, les droits de douane plus élevés entraîneront des prix plus élevés", a indiqué le patron du groupe, Doug McMillon, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Le 2 avril, le président américain Donald Trump a imposé au monde entier des droits de douane massifs sur les biens importés par les Etats-Unis, avec un niveau plancher de 10%, avant de faire marche arrière et d'engager des discussions avec plusieurs pays.

Washington et Pékin ont par ailleurs annoncé une trêve lundi, avec une réduction drastique de ces droits de douane alors que la Chine était visée par des surtaxes au niveau le plus élevé.

"Nous espérons que cela aboutira à un accord à plus long terme entre les États-Unis et la Chine qui entraînerait des droits de douane encore plus bas", a réagi Doug McMillon, jeudi.

"Nous ferons de notre mieux pour maintenir nos prix aussi bas que possible, mais compte tenu de l'ampleur des droits de douane, même aux niveaux réduits annoncés cette semaine, nous ne sommes pas en mesure d'absorber toute la pression", a-t-il poursuivi.

La chaîne d'hypermarchés a par ailleurs publié jeudi un chiffre d'affaires solide pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2025, soutenu notamment par les ventes aux Etats-Unis, son premier marché.

Sur cette période, le poids lourd de la grande distribution a fait état de revenus en hausse de 2,5% à 165,6 milliards de dollars, tirés par la demande aux Etats-Unis ainsi que par le commerce sur internet, selon un communiqué.

Le bénéfice net est en recul de 12,1% à 4,5 milliards de dollars, en raison de charges liées à une réorganisation. Toutefois, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, variable de référence pour les marchés, il s'établit à 0,61 cents (+1,7% sur un an), supérieur au consensus des analystes interrogés par Bloomberg.

Pour le 2e trimestre, Walmart dit s'attendre à une progression des ventes à taux de change constant comprise entre 3,5% et 4,5%.

Il n'a pas donné d'autres prévisions, citant "la nature dynamique du contexte et la gamme d'effets à court terme extrêmement large et difficile à prévoir" dans son communiqué.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H50 GMT, l'action de Walmart cédait 0,7%.