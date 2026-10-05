DraftKings s'envole à Wall Street, un broker en soutien

BofA a relevé son conseil sur le titre, passant de "neutre" à "achat", assorti d'un objectif de cours inchangé à 27 USD. La réaction du marché ne s'est pas fait attendre : le titre progresse de 8,3% à New York, autour des 20,1 USD.

Selon Bank of America, le profil rendement-risque s'est sensiblement amélioré après la forte baisse du titre (près de -40% depuis le début de l'année). Les marchés de prédiction, auparavant perçus comme une menace pour l'activité historique, constituent désormais une opportunité : DraftKings s'est imposé comme le troisième acteur du secteur et la croissance récente de ces marchés est restée inférieure à celle des paris sportifs, réduisant les craintes de cannibalisation.

Le bureau d'études souligne également que les estimations pour 2027 semblent se stabiliser. Il relève sa prévision d'EBITDA 2027 à 1,15 MdUSD contre 1,05 MdUSD, porté par de meilleures tendances dans le coeur d'activité et par les revenus attendus du market making. BofA Securities estime que DraftKings pourrait viser un EBITDA 2027 compris entre 1 et 1,2 MdUSD tout en conservant une marge de manoeuvre pour poursuivre ses investissements.

Enfin, l'analyste considère la récente sous-performance boursière comme excessive et estime que l'objectif de 27 USD offre un potentiel d'appréciation de 45%. Une meilleure maîtrise des coûts dans l'activité historique reste toutefois nécessaire pour renforcer les marges et la conversion de la croissance en résultats à partir de 2028.