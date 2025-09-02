Dow vend une participation supplémentaire dans une entreprise d'infrastructure pour 540 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dow DOW.N a déclaré mardi avoir vendu une participation supplémentaire dans son entreprise d'infrastructure à son partenaire Macquarie Asset Management pour 540 millions de dollars, alors que le fabricant de produits chimiques cherche à se concentrer davantage sur son cœur de métier.

L'opération porte la participation de Macquarie dans l'entreprise, Diamond Infrastructure Solutions, à 49 %, et porte le produit total de la transaction pour Dow à environ 3 milliards de dollars.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l' accord précédemment conclu entre Dow ( ) et la société australienne de gestion d'actifs, par lequel ils ont créé une entreprise destinée à fournir des infrastructures au fabricant de produits chimiques et à d'autres clients industriels.

Au début de l'année, la société a conclu la vente d'une participation de 40 % dans certains actifs d'infrastructure de la côte américaine du Golfe du Mexique à un fonds géré par Macquarie pour un montant de 2,4 milliards de dollars.

Dow a réévalué sa participation dans des actifs ne produisant pas de produits dans l'ensemble de son portefeuille mondial, y compris la production d'électricité et de vapeur et les pipelines.

Diamond Infrastructure est un fournisseur d'infrastructure pour Dow et d'autres clients industriels sur ses cinq sites au Texas et en Louisiane.