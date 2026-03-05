Dow Jones : pré-alerte baissière sous les 48.500Pts
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 16:02
L'autre facteur positif, c'est la préservation des supports sous-sommitaux depuis les sommets de fin octobre ou de début janvier pour le "Dow".
Cela a tenu jusqu'à aujourd'hui pour le Dow Jones : l'indice se retrouve en pré-alerte baissière sous les 48.500Pts, mais la séance est loin d'être terminée, 0,5% cela se reprend facilement à la moindre "rumeur" favorable.
Mais si ce n'était pas le cas, une correction pourrait s'enclencher sous 48.200 (MM100) en direction de la MM100 qui gravite vers 46,400, puis 45.750Pts, l'ex-plancher du 20 novembre dernier, avant d'aborder la zone cruciale des 45.000/45.050 (zénith de fin novembre 2025 puis fin janvier 2025.
