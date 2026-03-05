 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dow Jones : pré-alerte baissière sous les 48.500Pts
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 16:02

Wall Street se montre plus résilient que les places boursières européennes depuis lundi : les USA sont directement impliqués dans le conflit, mais c'est loin de leurs frontières et pas de risque de pénurie de gaz ou de pétrole en vue.

L'autre facteur positif, c'est la préservation des supports sous-sommitaux depuis les sommets de fin octobre ou de début janvier pour le "Dow".
Cela a tenu jusqu'à aujourd'hui pour le Dow Jones : l'indice se retrouve en pré-alerte baissière sous les 48.500Pts, mais la séance est loin d'être terminée, 0,5% cela se reprend facilement à la moindre "rumeur" favorable.

Mais si ce n'était pas le cas, une correction pourrait s'enclencher sous 48.200 (MM100) en direction de la MM100 qui gravite vers 46,400, puis 45.750Pts, l'ex-plancher du 20 novembre dernier, avant d'aborder la zone cruciale des 45.000/45.050 (zénith de fin novembre 2025 puis fin janvier 2025.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank