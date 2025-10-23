Dow dépasse les estimations de pertes grâce à des réductions de coûts et à de nouvelles capacités de production aux États-Unis

Le groupe chimique Dow DOW.N a annoncé jeudi une perte trimestrielle ajustée plus faible que prévu au troisième trimestre, les réductions de coûts et l'augmentation des volumes provenant des nouveaux actifs de la côte américaine du Golfe du Mexique ayant permis de compenser la faiblesse des prix des produits chimiques sur le marché mondial.

Les actions de Dow étaient en hausse de 6,5 % à 23,10 $ dans les échanges de pré-marché.

La société, qui a entamé un examen stratégique de certains de ses actifs européens en 2024, a déclaré qu'elle avait réalisé plus de la moitié de son soutien financier à court terme prévu de 6,5 milliards de dollars, y compris 1 milliard de dollars de réduction des dépenses en capital et l'accélération de la réalisation des objectifs de réduction des coûts d'ici la fin de l'année 2026.

Le directeur général Jim Fitterling a déclaré que la discipline de Dow en matière de coûts et les nouveaux actifs de polyéthylène et d'alcoxylation sur la côte américaine du Golfe du Mexique ont contribué à augmenter les marges et les volumes sur les marchés clés.

Les marchés mondiaux de la chimie restent sous la pression d'une faible demande, de l'augmentation des coûts de production et du durcissement des réglementations environnementales, en particulier en Europe, ce qui oblige les entreprises du monde entier à réévaluer leurs stratégies et à optimiser leurs opérations.

Dow a déclaré que le fait de relever les défis régionaux, y compris les fermetures en Europe, permettra d'augmenter le bénéfice de base ajusté de près de 200 millions de dollars à partir du milieu de l'année 2026.

L'entreprise s'attend à ce que les conditions difficiles persistent et prévoit un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 10,2 milliards de dollars.

En septembre, Fitterling a indiqué que la société avait observé des volumes stables, de fortes capacités d'exportation et des positions à faible coût aux États-Unis au cours du troisième trimestre.

Il a ajouté que le marché du polyéthylène se préparait à une action positive sur les prix après une baisse au deuxième trimestre due aux incertitudes tarifaires.

La société basée dans le Michigan a déclaré une perte ajustée de 19 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre,inférieure à l' estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel de 9,97 milliards de dollars est toutefois inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 10,23 milliards de dollars.