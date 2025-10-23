Eli Lilly en hausse après avoir conclu un accord de distribution avec le fabricant indien de médicaments Cipla

23 octobre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 0,73% à 817,82 dollars jeudi après la signature d'un accord de distribution avec le fabricant indien Cipla CIPL.NS pour vendre des médicaments amaigrissants dans le pays

** LLY est en passe de réaliser sa deuxième séance de hausse consécutive et de clôturer à son plus haut niveau depuis une semaine

** Selon l'accord, LLY fabriquera le médicament et Cipla le commercialisera sous le nom de Yurpeak, ont déclaré les fabricants de médicaments

** Yurpeak sera disponible sous forme de stylo injecteur pré-rempli une fois par semaine, comme le Mounjaro Kwikpen de Lilly, ce qui permettra aux prestataires de soins de santé de personnaliser les plans de traitement en fonction des besoins individuels des patients

** Parmi les 32 analystes qui couvrent LLY, la note moyenne est "BUY" et le prix médian est de 900 $

** LLY est en hausse de 6 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 6 % pour l'indice S&P 500 de la santé

