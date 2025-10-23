USA: les reventes de logements en hausse au mois de septembre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis sont restées orientées à la hausse en septembre, parfaitement en ligne avec les attentes, malgré des prix et des taux d'intérêts toujours élevés, selon les données publiées jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers.

Au mois de septembre, 4,06 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaires, en rythme annualisé -une projection des ventes sur l'année à ce rythme-, soit une hausse de 1,5% par rapport au mois précédent, et de 4,1% sur un an.

C'est totalement en ligne avec les attentes des analystes, qui anticipaient précisément cette valeur, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Comme on pouvait s'y attendre, la baisse des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers aide à soutenir le marché. L'amélioration de l'accessibilité aux logements aide également à augmenter les ventes", a déclaré le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans un communiqué.

Le coût des prêts immobiliers, même s'il reste toujours très élevé et se situe encore à des niveaux qui n'avaient plus été connus depuis la crise financière de 2008, a en effet très sensiblement reculé ces six derniers mois.

Les prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux Etats-Unis, sont désormais à un taux moyen de 6,27%, soit le plus faible observé depuis un an, selon les données actualisées le 16 octobre par l'agence de refinancement Freddie Mac.

Les acheteurs profitent également d'un inventaire "au plus haut sur les cinq dernières années, même s'il reste en-deçà des niveaux observés avant la pandémie de Covid-19", a ajouté M. Yun.

1,55 million d'unités sont en effet disponibles à la vente, ce qui représente une hausse de 1,3% par rapport au mois d'août mais surtout de 14% comparé à l'inventaire disponible en septembre 2024, ce qui représente 4,6 mois de ventes, si le rythme actuel se maintenait.

Malgré tout, le prix médian est en hausse de 2,1% sur un an, à 415.00 dollars, ce qui représente un rythme d'augmentation comparable à celui observé les mois précédents, autour de 2%, signe également que les hausses observées ces dernières années ne sont plus d'actualité.

Et la hausse est même plus faible dans certaines régions du pays, tel que le Sud, qui représente les Etats situés dans le sud-est du pays. Le Midwest, soit le centre-nord, connaît même une baisse de plus de 2% sur un mois, même si les prix augmentent toujours de 4,7% sur un an.