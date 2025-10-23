 Aller au contenu principal
Dover revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2025 en raison de la demande d'infrastructures d'IA
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels Dover DOV.N a relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année jeudi, pariant sur une demande résiliente pour ses équipements industriels malgré l'incertitude tarifaire, ce qui a fait grimper ses actions de 2,5% dans les échanges de pré-marché.

La société basée dans l'Illinois prévoit désormais un bénéfice ajusté de 9,50 à 9,60 dollars par action pour 2025, contre une fourchette précédente de 9,35 à 9,55 dollars.

Dover, qui fournit des équipements et des composants à des industries telles que l'aérospatiale et la défense, a bénéficié de la hausse des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

La société fournit des produits de refroidissement liquide pour les centres de calcul à haute performance et les centres de données.

Le bénéfice de son unité Pumps & Process Solutions, qui fabrique des connecteurs thermiques pour les systèmes de refroidissement liquide des centres de données, a augmenté pour atteindre 168,6 millions de dollars au cours du trimestre, contre 138,3 millions de dollars un an plus tôt.

Pour le troisième trimestre, le bénéfice ajusté de Dover a augmenté de 15 % pour atteindre 2,62 $ par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,51 $ par action, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5 % pour atteindre 2,08 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 2,11 milliards de dollars.

