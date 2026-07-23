Dover n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels Dover DOV.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, malgré une croissance dans l'ensemble de ses cinq segments, ce qui a entraîné une baisse de 7% de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les détails:

* Le chiffre d'affaires de Dover au deuxième trimestre a progressé de 7% par rapport à l'année dernière, pour s'établir à2,19 milliards de dollars , mais il est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à2,21 milliards de dollars , selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajustéde la société a atteint2,74 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre2,44 dollars par action il y a un an.

* Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de2,73 dollars par action.

* Le bénéfice de sa division "Pumps and Process Solutions", qui fabrique des connecteurs thermiques pour les systèmes de refroidissement par liquide des centres de données, a atteint552,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre520,5 millions de dollars un an plus tôt.

* Dover prévoit pour 2025 un bénéfice ajusté comprisentre 10,55 et 10,75 dollars par action, contre une fourchette précédente de10,45 à 10,65 dollars.