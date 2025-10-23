 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,31
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dover en hausse après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de pièces industrielles Dover < DOV.N > en hausse de 4,3 % à 174,82 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour l'année entière en pariant sur la résistance de la demande pour ses équipements industriels, qui ont bénéficié d'investissements accrus dans les infrastructures d'intelligence artificielle

** Le bénéfice ajusté pour 2025 devrait se situer entre 9,50 et 9,60 dollars par action, contre 9,35 et 9,55 dollars par action précédemment

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre est supérieur aux attentes, à 2,62 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,51 dollars par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5 % pour atteindre 2,08 milliards de dollars, manquant de peu les estimations de 2,11 milliards de dollars

** A la dernière clôture, DOV a baissé de près de 10,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOVER CORP
176,920 USD NYSE +5,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank