Dover en hausse après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de pièces industrielles Dover < DOV.N > en hausse de 4,3 % à 174,82 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour l'année entière en pariant sur la résistance de la demande pour ses équipements industriels, qui ont bénéficié d'investissements accrus dans les infrastructures d'intelligence artificielle

** Le bénéfice ajusté pour 2025 devrait se situer entre 9,50 et 9,60 dollars par action, contre 9,35 et 9,55 dollars par action précédemment

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre est supérieur aux attentes, à 2,62 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,51 dollars par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5 % pour atteindre 2,08 milliards de dollars, manquant de peu les estimations de 2,11 milliards de dollars

** A la dernière clôture, DOV a baissé de près de 10,7% depuis le début de l'année