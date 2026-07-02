Double actualité pour Bayer

Bayer est particulièrement entouré à la Bourse de Francfort et signe la plus forte hausse de l'Euro Stoxx 50 ( 5,10%, à 51,50 euros). Plusieurs analystes se sont penchés sur la société pharmaceutiques et agrochimiques après une avancée dans le litige sur le Roundup aux Etats-Unis et des annonces sur ses activités américaines.

Le groupe allemand a annoncé ce jeudi le regroupement de ses activités américaines dans le glyphosate au sein de Ruveon LLC, afin d'optimiser cette activité et de mieux l'adapter aux spécificités du marché américain. Dans le détail, Ruveon se chargera de la tarification, de la stratégie commerciale, de la production et de la logistique.

Cette décision fait partie du plan stratégique quinquennal de la division Crop Science. Le programme doit permettre de renforcer la croissance, la résilience et la rentabilité du groupe, tout en permettant une concentration accrue sur l'innovation et les opérations.

Pour AlphaValue, cette décision pourrait constituer une première étape vers une scission de cette branche à court ou moyen terme. Les analystes pensent que Bayer pourrait, d'ici deux à trois ans, séparer ses trois grands pôles d'activité afin de créer de la valeur pour les actionnaires. Parmi les dernières grandes opérations de ce type, ils évoquent la réussite de la séparation de Sandoz d'avec Novartis.

Les analystes reviennent sur la décision de la Cour suprême

Le titre Bayer est également porté par le changement de recommandation de Deutsche Bank qui est passé de conserver à acheter, avec une cible de cours relevée de 45 à 60 euros. La semaine dernière, la Cour suprême des Etats-Unis a rendu une décision favorable au géant allemand dans le litige sur le Roundup. Les analystes de DB estiment que ce jugement constituait l'un des deux piliers clés sur lesquels Bayer s'appuyait pour contenir ses litiges relatifs au glyphosate, parallèlement à l'accord de règlement collectif. Cette décision rend le maintien de cet accord considérablement plus probable, indique Deutsche Bank. La banque allemand considère que la levée de cette incertitude majeure devrait permettre à l'attention des investisseurs de se tourner sur les fondamentaux.

Hier, mwb research avait confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Bayer, en relevant sa cible de 52 à 65 euros. Là aussi les analystes saluaient la victoire judiciaire tout en indiquant que "cette décision ne fait pas disparaître immédiatement tous les risques juridiques, mais elle laisse entrevoir une réduction majeure du risque lié au Roundup". La décision de la Cour suprême permet également d'offrir à Bayer un potentiel de revalorisation du titre.