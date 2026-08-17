"On va leur bombarder la gueule " : Donald Trump menace Oman s'il entrave les négociations avec l'Iran sur le détroit d'Ormuz

Des responsables iraniens et omanais discutent depuis plusieurs semaines pour trouver un accord sur le passage des navires à travers le détroit d'Ormuz, qui passe entre les côtes des deux pays.

Donald Trump à Garden City, aux États-Unis, le 14 août 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SAMUEL CORUM )

Le président américain Donald Trump a menacé lundi 16 août de "bombarder la gueule" d'Oman si ce pays du Golfe se mettait "en travers" d'un accord sur le détroit d'Ormuz. Mascate et Téhéran mènent depuis des semaines des discussions sans Washington à propos de ce passage maritime stratégique.

"Si Oman se met en travers de notre chemin, on va leur bombarder la gueule" , a déclaré le président américain au journaliste de Fox News Trey Yingst, selon sa publication sur X, en réponse à une question sur les échanges en cours entre les deux pays.

Téhéran verrouille le détroit quasiment de façon continue depuis fin février, après l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, qui a déclenché la guerre au Moyen-Orient. En riposte, les Etats-Unis imposent un blocus des ports iraniens.

"Pourparlers sérieux"

"Les pourparlers entre l'Iran et Oman se poursuivent de manière sérieuse", avait déclaré lundi un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. "Des échanges de vues ont lieu sur le texte de la déclaration conjointe."

Donald Trump a aussi appelé lundi sur Fox News l'Iran à "hisser le drapeau blanc de la capitulation" . "Je ne suis pas pressé", a-t-il ajouté, estimant que les élections législatives de mi-mandat en novembre "ne changent rien à mes réflexions." Trey Yingst, le reporter de Fox News , affirme aussi que Donald Trump a reconnu l'existence d'une ligne de communication directe entre Washington et les Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de la République islamique.

Téhéran a réaffirmé samedi que le détroit d'Ormuz "restera iranien", après que Donald Trump a affirmé que ce passage, par lequel transitait un cinquième du pétrole mondial avant la guerre, ferait partie du territoire américain une fois l'Iran "battu".