Dopé par l'envolée des cours, TotalEnergies augmente son dividende
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:47
La major française dévoile un résultat net ajusté (part TotalEnergies) de 5,4 MdsUSD au titre des 3 premiers mois de l'année, en croissance de 41% par rapport au 4e trimestre 2025 et de 29% en comparaison annuelle.
Le groupe revendique aussi un cash-flow de 8,6 MdsUSD ( 23% sur un an), "démontrant sa capacité à capturer la hausse des prix grâce à un portefeuille intégré de business performants et diversifiés dans le pétrole, le gaz et l'électricité".
Sa production Oil & Gas est restée à peu près stable à 2,553 Mbep/j ( 4% en organique), bénéficiant de la montée en puissance et des démarrages des nouveaux projets, dont Lapa SW au Brésil et Mabruk en Libye, ce qui a compensé les pertes de production au Moyen-Orient.
Un acompte sur dividende augmenté de près de 6%
Compte tenu de la génération de cash-flow et de la capacité à maintenir un bilan solide, le conseil d'administration a décidé d'augmenter de 5,9% le 1er acompte sur dividende à 0,90 EUR par action, "plus forte croissance de dividende parmi les majors pétrolières".
Toujours au chapitre des distributions aux actionnaires, il a en outre autorisé à poursuivre les rachats d'actions jusqu'à 1,5 MdUSD pour le 2e trimestre et a confirmé l'objectif de pay-out supérieur à 40% pour l'année.
Naissance de TTEP après la finalisation de l'acquisition
Par ailleurs, TotalEnergies annonce la finalisation de l'acquisition, signée le 16 novembre 2025, de 50% de la plateforme de production d'électricité flexible d'EPH en Europe de l'Ouest, conduisant à la création de TTEP, le 2e acteur européen de production d'électricité flexible.
Pour rappel, TTEP détient et opère des centrales électriques flexibles au gaz naturel, à biomasse et des systèmes de stockage par batteries (BESS), pour une capacité totale de 14 GW installés ou en cours de construction. Sa production d'électricité a atteint près de 30 TWh en 2025.
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