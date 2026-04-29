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Dopé par l'envolée des cours, TotalEnergies augmente son dividende
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:47

À l'occasion de la publication de ses résultats du 1er trimestre, en forte progression sur fond d'envolée des cours du pétrole dans le contexte de guerre au Moyen-Orient, TotalEnergies fait part d'une augmentation de ses acomptes sur dividendes, ainsi que de la naissance de TTEP.

La major française dévoile un résultat net ajusté (part TotalEnergies) de 5,4 MdsUSD au titre des 3 premiers mois de l'année, en croissance de 41% par rapport au 4e trimestre 2025 et de 29% en comparaison annuelle.

Le groupe revendique aussi un cash-flow de 8,6 MdsUSD ( 23% sur un an), "démontrant sa capacité à capturer la hausse des prix grâce à un portefeuille intégré de business performants et diversifiés dans le pétrole, le gaz et l'électricité".

Sa production Oil & Gas est restée à peu près stable à 2,553 Mbep/j ( 4% en organique), bénéficiant de la montée en puissance et des démarrages des nouveaux projets, dont Lapa SW au Brésil et Mabruk en Libye, ce qui a compensé les pertes de production au Moyen-Orient.

Un acompte sur dividende augmenté de près de 6%

Compte tenu de la génération de cash-flow et de la capacité à maintenir un bilan solide, le conseil d'administration a décidé d'augmenter de 5,9% le 1er acompte sur dividende à 0,90 EUR par action, "plus forte croissance de dividende parmi les majors pétrolières".

Toujours au chapitre des distributions aux actionnaires, il a en outre autorisé à poursuivre les rachats d'actions jusqu'à 1,5 MdUSD pour le 2e trimestre et a confirmé l'objectif de pay-out supérieur à 40% pour l'année.

Naissance de TTEP après la finalisation de l'acquisition

Par ailleurs, TotalEnergies annonce la finalisation de l'acquisition, signée le 16 novembre 2025, de 50% de la plateforme de production d'électricité flexible d'EPH en Europe de l'Ouest, conduisant à la création de TTEP, le 2e acteur européen de production d'électricité flexible.

Pour rappel, TTEP détient et opère des centrales électriques flexibles au gaz naturel, à biomasse et des systèmes de stockage par batteries (BESS), pour une capacité totale de 14 GW installés ou en cours de construction. Sa production d'électricité a atteint près de 30 TWh en 2025.

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