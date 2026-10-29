 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DoorDash en hausse après avoir conclu un accord de 17 milliards de dollars avec son concurrent Instacart
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action DoorDash DASH.O progresse d'environ 7% à 180,56 dollars en pré-ouverture; l'action Instacart CART.O reste stable à 58,39 dollars en pré-ouverture

** DoorDash annonce son intention d'acquérir Instacart dans le cadre d'une opération évaluée à 17 milliards de dollars, dans le but de se développer sur le marché américain de la livraison de courses

** DASH propose aux actionnaires de CART 65 dollars par action, ce qui représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture du titre le 22 octobre, avant les premières rumeurs de négociations

** L'action CART a progressé d'environ 13% depuis le 22 octobre

** La transaction devrait être finalisée fin 2027 ou au cours du premier semestre 2028

** DASH annonce également un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux prévisions

** À la dernière clôture, DASH affichait une baisse d’environ 25% depuis le début de l’année, tandis que CART progressait d’environ 30% sur la même période

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
176,4500 USD NASDAQ +4,11%
INSTACART (MAPLEBEAR)
57,1000 USD NASDAQ -2,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
Pétrole Brent
113,95 -0,34%
2CRSI
26,8 -2,62%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank