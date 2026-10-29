DoorDash en hausse après avoir conclu un accord de 17 milliards de dollars avec son concurrent Instacart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action DoorDash DASH.O progresse d'environ 7% à 180,56 dollars en pré-ouverture; l'action Instacart CART.O reste stable à 58,39 dollars en pré-ouverture

** DoorDash annonce son intention d'acquérir Instacart dans le cadre d'une opération évaluée à 17 milliards de dollars, dans le but de se développer sur le marché américain de la livraison de courses

** DASH propose aux actionnaires de CART 65 dollars par action, ce qui représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture du titre le 22 octobre, avant les premières rumeurs de négociations

** L'action CART a progressé d'environ 13% depuis le 22 octobre

** La transaction devrait être finalisée fin 2027 ou au cours du premier semestre 2028

** DASH annonce également un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux prévisions

** À la dernière clôture, DASH affichait une baisse d’environ 25% depuis le début de l’année, tandis que CART progressait d’environ 30% sur la même période