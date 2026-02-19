 Aller au contenu principal
DoorDash bondit après des prévisions solides malgré des investissements massifs
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:37

L'action DoorDash gagne environ 3% à l'ouverture ce jeudi, portée par des perspectives jugées robustes pour le premier trimestre 2026. Le groupe anticipe une valeur brute des commandes (GOV) comprise entre 31 et 31,8 milliards de dollars, au-dessus des 29,61 milliards attendus par les analystes, misant sur la solidité de la demande dans la livraison de repas, d'épicerie et de biens de consommation courante.

Au quatrième trimestre 2025, DoorDash a enregistré une progression de 32% du nombre total de commandes, contre 19% à la même période l'année précédente. Le groupe a notamment attiré un nombre record de nouveaux consommateurs, avec un engagement renforcé des nouvelles cohortes.

Dans un environnement concurrentiel dominé par Instacart et UberEats, DoorDash entend se démarquer par une stratégie d'expansion offensive. L'entreprise prévoit une refonte complète de son système technologique en 2026 afin d'unifier ses marques, dont Wolt et Deliveroo, sous une même plateforme. Ce projet entraînera plusieurs centaines de millions de dollars d'investissements dans de nouveaux produits et infrastructures technologiques.

Ces dépenses pèseront sur la rentabilité à court terme : DoorDash table sur un EBITDA compris entre 675 et 775 millions de dollars pour le trimestre en cours, inférieur aux 798 millions anticipés par le marché.

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
179,1150 USD NASDAQ +3,31%
