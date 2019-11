DONTNOD ENTERTAINMENT : LA FRANCHISE LIFE IS STRANGE(TM) UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉE PAR LE PUBLIC

19 novembre 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer que sa franchise Life Is StrangeTM a de nouveau été plébiscitée par les joueurs lors de l'édition 2019 des Golden Joystick Awards qui s'est déroulée à Londres le 15 novembre dernier.

Depuis 37 ans, la plus ancienne cérémonie internationale de remise de prix pour les jeux vidéo récompense ce que le public considère comme les meilleures productions vidéoludiques de l'année. Pour cette année 2019, qui a vu la sortie de la majorité des épisodes de Life is StrangeTM 2, un prix de « contribution exceptionnelle » a été attribué à DONTNOD pour Life Is StrangeTM et ce qu'a apporté la série, tant en matière d'expérience de jeu que de thèmes abordés.

Dans le deuxième opus de la franchise, Life Is StrangeTM 2 raconte une histoire saisissante mettant en scène des personnages attachants : deux jeunes frères, Sean et Daniel, obligés de fuir suite à un événement tragique. Ils entament un périple semé d'embûches à travers les Etats-Unis, où Sean, qui doit désormais s'occuper seul de son petit frère, commence à comprendre que ses décisions auront des conséquences irréversibles.... Abordant des thèmes universels comme la fraternité, l'éducation et le passage à l'âge adulte mais également des thèmes plus sensibles comme le racisme ou l'intolérance, Life Is StrangeTM 2 offre une nouvelle expérience de jeu dans l'univers Life is Strange.

Le dernier épisode de la série Life Is StrangeTM 2 ainsi que les éditions coffret seront disponibles sur le marché EMEA le 3 décembre prochain.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes fiers et honorés d'avoir été distingués une nouvelle fois par le public. Ce trophée récompense l'engagement continu de l'ensemble des équipes de Life Is Strange, et plus généralement de DONTNOD, qui a chaque création originale s'efforce d'offrir aux joueurs un voyage émotionnel fort.»

