Données positives dans le cancer de la vessie pour Roche
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 11:04
Chez les personnes atteintes d'un MIBC présentant un risque de récidive après une cystectomie et dont l'ADN tumoral circulant (ADNct) est détectable, Tecentriq a réduit le risque de décès de 41% et le risque de récidive de la maladie ou de décès de 36%, par rapport au placebo.
Cette approche guidée par l'ADNct, utilisant le test de maladie résiduelle moléculaire (MRD) Signatera ctDNA de Natera, a épargné aux personnes à faible risque de récidive un traitement inutile et des effets secondaires.
'Plus de 150 000 personnes dans le monde sont diagnostiquées avec le MIBC chaque année. Il s'agit d'un type de cancer agressif, avec de mauvais résultats à long terme et un fardeau de traitement élevé', souligne Roche.
Valeurs associées
|278,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,80%
A lire aussi
-
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de violences meurtrières dans le territoire palestinien ayant fait craindre un effondrement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer