Données favorables dans le cancer du sein pour Pfizer
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 15:30
Selon l'étude, cette combinaison a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 36% par rapport au trastuzumab et pertuzumab seuls, et a démontré un profil de sécurité gérable en tant que thérapie d'entretien de première ligne.
Ces résultats ont été publiés ce jour dans le Journal of Clinical Oncology, partagés lors d'une présentation orale lors du 48e Symposium sur le cancer du sein de San Antonio (SABCS), et mis en avant dans le programme officiel de presse du SABCS.
Le laboratoire pharmaceutique américain précise que Tukysa est actuellement approuvé dans plus de 50 pays, mais pas pour un traitement de première ligne. Les résultats du HER2CLIMB-05 seront discutés avec les autorités réglementaires.
Valeurs associées
|25,350 USD
|NYSE
|+0,04%
A lire aussi
-
Instagram a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'orienter, en partie, les recommandations de l'algorithme du réseau social en fonction de leurs centres d'intérêt. L'évolution concerne, pour l'instant, le fil de courtes ... Lire la suite
-
La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur inchangé à 2,25%, comme attendu par les analystes, mettant en avant la résilience de l'économie malgré les effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis. L'activité économique canadienne a en effet ... Lire la suite
-
Echanger des chasseurs Mig-29 polonais contre l'expertise des dronistes ukrainiens : comment Varsovie et Kiev soignent leur coopération militaire
La Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, compte parmi les soutiens les plus fermes de son voisin ukrainien, et elle sert notamment de plaque tournante pour l'énorme partie des livraisons d'aide militaire et humanitaire à Kiev. Dans le cadre de la collaboration ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la troisième fois consécutive, et donner des perspectives monétaires pour 2026. Vers 15H00 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer