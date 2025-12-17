Donald Trump s'attaque aux rémunérations des actionnaires des géants de la défense alors que les dépassements de coûts s'accumulent, selon des sources

L'administration Trump cible les inefficacités des entreprises de défense

Les groupes industriels s'inquiètent d'un éventuel décret

Les actions des entreprises de défense chutent après l'annonce de restrictions potentielles

L'administration Trump prévoit un décret qui limiterait les dividendes, les rachats d'actions et la rémunération des dirigeants des entreprises de défense dont les projets dépassent le budget et sont retardés, selon trois sources informées du décret. Le président Donald Trump et le Pentagone se sont plaints du coût, de la lenteur et de l'enracinement de l'industrie de la défense, promettant des changements radicaux qui rendraient la production d'équipements de guerre plus agile.

Les groupes industriels ont été mis en état d'alerte à propos de cette proposition très confidentielle, qui est liée à une initiative du département du Trésor, ont déclaré deux des sources. Reuters n'a pas pu déterminer exactement comment l'ordonnance obligerait les entreprises de défense à adopter des restrictions. Les sources, qui ont refusé d'être nommées parce que l'information est confidentielle, ont déclaré que la formulation de l'ordonnance pourrait encore changer.

Un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré: "Jusqu'à ce que la Maison Blanche l'annonce officiellement, les discussions sur d'éventuels décrets ne sont que pure spéculation."

Les actions de Lockheed LMT.N ont chuté de 1,6 % et celles de Northrop Grumman NOC.N de 2 % dans les échanges après les heures de bureau, après que certains aspects de la nouvelle ont été rapportés par le service d'information politique en ligne Punchbowl.

LES ENTREPRISES DE DÉFENSE RACHÈTENT SOUVENT DES ACTIONS Les rachats d'actions sont fréquents dans les entreprises de défense, et plusieurs d'entre elles versent un dividende. Ainsi, en octobre, Lockheed a augmenté son dividende pour la 23e année consécutive, le portant à 3,45 dollars par action. Dans le même temps, elle a autorisé le rachat de ses actions à hauteur de 2 milliards de dollars, portant le montant total promis au rachat à 9,1 milliards de dollars.

L'avion de combat F-35 de Lockheed, l'un des programmes de défense américains les plus coûteux, a été affecté par des coûts croissants et des retards. De nombreux grands programmes de défense mettent beaucoup plus de temps à livrer un produit que ce qui avait été initialement promis, et ce à un prix beaucoup plus élevé.

Le programme de missiles balistiques intercontinentaux Sentinel, d'une valeur de 140 milliards de dollars, qui remplacera les missiles Minuteman III vieillissants, conçu et géré par Northrop Grumman, accusera des années de retard et un dépassement de 81 % du budget, a déclaré l'armée américaine l'année dernière.

Les plus grandes entreprises de défense, dont Lockheed, Northrop Grumman, General Dynamics GD.N et Boeing BA.N n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le décret.

RÉVISION DES MARCHÉS PUBLICS AU PENTAGONE

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a dévoilé en novembre des changements radicaux dans la manière dont le Pentagone achète des armes, permettant à l'armée d'acquérir plus rapidement des technologies dans un contexte de menaces mondiales croissantes, conformément à un décret signé par Donald Trump en avril.

Cette restructuration aura une autorité directe sur les principaux programmes d'armement afin d'éliminer la bureaucratie.

Les réformes de novembre visaient ce que les responsables du Pentagone appellent la "lenteur inacceptable" des achats, qu'ils attribuent à une responsabilité fragmentée et à des incitations mal alignées qui ont entravé la capacité de l'armée à mettre en œuvre rapidement de nouvelles technologies.

L'industrie de la défense a également fait pression pour que des changements soient apportés au processus d'acquisition. En juin, un groupe industriel représentant des entreprises de défense et d'aérospatiale a déclaré avoir identifié plus de 50 exigences réglementaires qui découragent les entreprises de faire des affaires avec le gouvernement. Dans une lettre adressée le 3 juin à Pete Hegseth, l'Aerospace Industries Association, qui représente des entreprises de défense telles que RTX RTX.N , Boeing et General Dynamics, a déclaré que ses membres souhaitaient éliminer les réglementations relatives à la conformité en matière de cybersécurité, aux normes de comptabilité analytique, aux règles de propriété intellectuelle et aux exigences en matière d'acquisition commerciale.