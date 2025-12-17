Semiconducteurs: le chinois MetaX s'envole de 750% pour ses débuts à la Bourse de Shanghai

MetaX, fabricant chinois de puces haut de gamme pour l'intelligence artificielle (IA), a réalisé mercredi une entrée fracassante à la Bourse de Shanghai, où son titre a flambé de 750%, reflet des espoirs de voir la Chine rivaliser avec le géant américain Nvidia.

( AFP / WANG ZHAO )

Cette cotation en fanfare de MetaX Integrated Circuits Shanghai intervient moins de deux semaines après celle de Moore Threads, un autre fabricant chinois de puces, dont l'action avait grimpé de 425% le jour de son introduction.

Ces deux entreprises fabriquent des processeurs graphiques (GPU), indispensables au fonctionnement et à l'entraînement des outils d'IA.

Nvidia, devenu l'entreprise la plus valorisée du globe grâce à une demande effrénée, domine le marché mondial des GPU, et la Chine, premier consommateur de semi-conducteurs, représente un marché colossal.

Certes, MetaX et Moore Threads sont bien plus petits que le mastodonte américain, mais les investisseurs misent sur l'émergence d'une industrie chinoise des puces capable de concurrencer les produits de Nvidia, dont l'accès en Chine est entravé par des restrictions imposées par Washington comme par Pékin.

L'action MetaX, introduite en Bourse au cours de 104,66 yuans (12,65 euros) a bondi de 755% avant de freiner un peu son envolée. L'introduction a permis au groupe de lever l'équivalent de 500 millions d'euros. Moore Threads avait levé de son côté environ 940 millions d'euros.

Alors que Washington interdit depuis 2022 à Nvidia d'exporter ses puces haut de gamme en Chine pour des raisons de sécurité nationale, Pékin a poussé ses entreprises à utiliser des alternatives locales, chassant de facto Nvidia du marché chinois.

Cependant, le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord avec son homologue chinois Xi Jinping pour autoriser Nvidia à exporter ses puces H200, de pointe mais accusant un retard d'environ 18 mois sur les modèles les plus performants du groupe américain.

"Ces contrôles à l'exportation ont créé un marché haut de gamme protégé" pour les puces made in China, explique à l'AFP Rui Ma, fondatrice de la newsletter Tech Buzz China.

Selon elle, "grâce à un soutien politique accru et à des capitaux renforcés, les entreprises chinoises spécialisées dans les GPU et l'IA bénéficient aujourd'hui de conditions beaucoup plus favorables que lors des cycles technologiques précédents".

Dans ce contexte "des entreprises (chinoises) comme Moore Threads, Cambricon, MetaX, Biren et Enflame suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs", conclut-elle, ce qu'illustre le succès des récentes introductions boursières.