Brésil: l'Etat de Sao Paulo veut retirer la concession d'Enel après une panne géante

Les autorités de l'Etat brésilien de Sao Paulo ont demandé mardi le retrait de la concession d'une filiale du géant italien de l'électricité Enel, après une panne de courant géante qui a affecté 2,2 millions de personnes.

Des employés d'Enel, dans la région de Sao Paulo, en mars 2024 (illustration) ( AFP / MIGUEL SCHINCARIOL )

La semaine dernière, une tempête accompagnée de vents de plus de 90 km/h avait endommagé les infrastructures électriques de la zone métropolitaine de Sao Paulo, capitale économique du Brésil, et entraîné des coupures.

Le "rétablissement a duré plus de cinq jours pour les consommateurs", a dénoncé le gouvernement de l'Etat dans un communiqué.

Il a annoncé avoir "demandé à l'Agence nationale de l'énergie électrique (Aneel) de déclarer caduc le contrat d'Enel pour la fourniture d'énergie électrique dans 24 municipalités paulistes", au cours d'une réunion avec le ministre brésilien des Mines et de l'Energie, Alexandre Silveira, et le maire de Sao Paulo Ricardo Nunes.

L'Aneel avait déjà menacé l'an dernier de retirer la concession d'Enel Brasil, filiale du groupe italien, après une crise similaire. Le gouverneur de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, avait accusé la compagnie d'avoir engendré les problèmes en licenciant la moitié de sa main d'oeuvre.

Des images télévisées du parc de stationnement d'Enel rempli, au beau milieu de la crise, de véhicules d'intervention inactifs avaient indigné les habitants de Sao Paulo, mégapole de près de 22 millions d'habitants.

"Les problèmes récurrents dans la fourniture et le rétablissement de l'énergie à Sao Paulo démontrent l'incapacité du concessionnaire", a estimé le gouvernement de l'Etat, en dénonçant "des problèmes liés à l'insuffisance des investissements réalisés et l'exécution inadéquate des inspections".

Enel Brasil n'a pas réagi dans l'immédiat. Selon son site internet, elle a mis en route un "plan d'urgence" face à la possibilité de nouvelles tempêtes.