La plateforme de cryptomonnaies HashKey lève 175 millions d'euros pour son IPO à Hong Kong

La plateforme d'échange de cryptomonnaies HashKey a levé 1,6 milliard de dollars de Hong Kong (plus de 175 millions d'euros), lors de son introduction en bourse (IPO) dans le centre financier chinois mercredi.

( AFP / TOMMY WANG )

Le titre a rapidement pris 0,3% par rapport à son prix d'introduction de 6,68 dollar de Hong Kong (73 centimes d'euros) par action, et a progressé de 6,6% avant de baisser de 1,95% à 6,55 dollars de Hong Kong (71 centimes d'euros) vers 06H00 GMT.

Le patron de la société fondée en 2018, Xiao Feng, a salué un "jour glorieux" qui montre que "le respect des règles peut également mener au succès".

L'autorité de régulation des marchés de Hong Kong (SFC) a dévoilé au début de l'année une feuille de route pour favoriser la croissance en améliorant l'accès au marché, en renforçant les garanties réglementaires et en élargissant la gamme de produits d'actifs numériques disponibles.

En Chine, l'utilisation des actifs numériques dans les transactions commerciales demeure strictement illégale depuis 2021, même si Pékin développe activement le e-yuan, une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Néanmoins, la Chine considère probablement la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong comme un "terrain d'essai", souligne auprès de l'AFP Merton Lam, directeur de la société Crypto HK.

La place financière a également lancé début août son régime réglementaire pour les stablecoins, des cryptomonnaies adossées à des devises traditionnelles.

Selon Me Etelka Bogardi, avocate spécialisée dans les technologies financières chez Reed Smith, le moment est bien choisi pour HashKey compte tenu du "marché très dynamique des introductions en bourse", mais aussi des politiques de la ville favorables aux cryptomonnaies.

"L'administration de Hong Kong, en particulier au cours des 12 à 18 derniers mois, a vraiment fait avancer de nombreuses réglementations, clarifications et initiatives afin de créer un environnement plus favorable" à la technologie blockchain, a-t-elle déclaré à l'AFP.