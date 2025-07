Donald Trump remet un " loonie " dans le juke-box de la guerre commerciale

(AOF) - Les marchés européens ont accentué leurs pertes au cours de la matinée. Après l’imposition de 50% de droits de douanes au Brésil, la décision de Donald Trump d’imposer 35% de surtaxes douanières sur les produits canadiens le 1er août a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle devrait être suivie de l’envoi d’une lettre à l’Union européenne. Les Bourses européennes qui s’étaient bien comportées cette semaine accusent le coup. À Paris, Kaufman et Broad a publié des résultats solides. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 1,06% à 7819 points et l'EuroStoxx50, 1,18% à 5374,10 points.

En Europe, l'action du groupe pétrolier BP (+1,97% à 396,25 pence) domine l'indice FTSE 100 à la faveur d'un point d'activité favorable qui tranche avec la mauvaise surprise de Shell en début de semaine. Le groupe britannique a indiqué que sa production dans l'amont sera supérieure à son niveau du premier trimestre, mais également que le repli des cours des hydrocarbures pénaliserait ses résultats, de même que des dépréciations.

À Paris, Kaufman et Broad a dévoilé hier soir des résultats semestriels solides, mais sans surprise. À la Bourse de Paris, l’action du promoteur immobilier recule 4,20% à 31,90 euros. " Encore une solide performance pour Kaufman & Broad ", signale TP Icap Midcap, qui souligne également la " nette surperformance commerciale dans un marché pourtant encore compliqué ". " Pas de surprise ", a commenté Portzamparc. Les deux bureaux d'études restent à l'Achat sur la valeur, visant respectivement 39 euros et 38 euros par titre.

Plus forte baisse du marché SRD, Ekinops (-15,18% à 4,19 euros) a plus que perdu ses gains de mercredi en raison du manque de visibilité. Hier soir, le spécialiste des solutions de télécommunications a dévoilé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre pénalisé par les ventes de solutions d'Accès. " Alors que l'Accès semblait reprendre des couleurs et que le Transport restait à la peine, la situation s'inverse avec les deux BU présentant des trajectoires opposées ", fait remarquer Portzamparc. Au deuxième trimestre, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 millions, en recul de 2%. L'évolution est identique à taux de change et périmètre constants.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin, l’indice des prix à la consommation (IPC) rebondit de 0,4 % sur un mois, après ‑0,1 % en mai, indique l'Insee ce vendredi. Cette hausse des prix s’explique principalement par le rebond des prix des services (+0,6 % après ‑0,2 %) tirés par les hausses des prix des services d’hébergement (+8,4 % après +3,2 %) et de transport (+3,7 % après ‑5,2 %). Les prix de l’énergie rebondissent également (+0,6 % après ‑1,4 %), tirés par ceux des produits pétroliers (+1,9 % après ‑1,7 %).

A la mi-séance, l'euro perd 0,04% à 1,1697 dollar.