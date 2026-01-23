Donald Trump poursuit JPMorgan et son directeur général Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars en raison d'une prétendue débancarisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan déclare que l'action en justice n'est pas fondée

L'action en justice allègue que la banque a fermé des comptes pour des raisons politiques

L'administration Trump a intensifié les allégations de débancarisation

(Mises à jour avec les commentaires de Trump aux paragraphes 5 et 6) par Manya Saini et Jonathan Stempel

Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice de 5 milliards de dollars contre JPMorgan Chase JPM.N et son directeur général Jamie Dimon jeudi, les accusant de l'avoir débancarisé en fermant plusieurs de ses comptes pour servir un agenda politique.

La plainte, déposée devant un tribunal de Floride dans le comté de Miami-Dade, accuse la plus grande banque américaine d'avoir violé ses propres politiques en ciblant Donald Trump pour profiter de la "vague politique".

JPMorgan a nié fermer des comptes pour des raisons politiques ou religieuses.

"Bien que nous regrettions que le président Trump nous ait poursuivis en justice, nous pensons que cette action n'est pas fondée", a déclaré JPMorgan. "Nous respectons le droit du président de nous poursuivre en justice et notre droit de nous défendre."

Plus tard dans la journée de jeudi, Donald Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One qu'il n'avait pas parlé de l'action en justice avec Jamie Dimon.

"Vous n'avez pas le droit de faire ce qu'ils ont fait", a-t-il déclaré. "C'est une erreur. Je ne sais pas quelle serait leur excuse. Peut-être que leur excuse serait les régulateurs."

Donald Trump a également attaqué d'autres prêteurs, dont Bank of America BAC.N , en les accusant de débancarisation, et a récemment suscité l'opposition du secteur en exigeant un plafond de 10 % pour les taux d'intérêt des cartes de crédit.

Jamie Dimon, qui dirige JPMorgan depuis vingt ans et est l'une des personnalités les plus influentes du monde des affaires, a déclaré mercredi au Forum économique mondial que le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit réduirait l'accès au crédit pour de nombreux consommateurs et équivaudrait à une " catastrophe économique ."

Dans le même temps, les dirigeants de l'industrie ont salué les efforts de déréglementation de l'administration, qui, selon eux, pourraient réduire la bureaucratie, augmenter les profits et stimuler la croissance économique.

DONALD TRUMP AFFIRME QUE JPMORGAN A CRÉÉ UNE "LISTE NOIRE" DE MANIÈRE MALVEILLANTE

Donald Trump a accusé JPMorgan d'avoir violé ses principes de manière unilatérale en fermant des comptes lui appartenant ou appartenant à ses sociétés d'accueil.

Il a également accusé Jamie Dimon d'avoir ordonné l'établissement d'une "liste noire" malveillante pour mettre en garde les autres banques contre les relations commerciales avec la Trump Organization et les membres de la famille Trump, ainsi qu'avec Donald Trump lui-même.

"Les plaignants ont également subi une grave atteinte à leur réputation en étant contraints de contacter d'autres institutions financières pour tenter de transférer leurs fonds et leurs comptes, en montrant clairement qu'ils avaient été débancarisés", a ajouté Donald Trump.

JPMorgan a déclaré qu'elle fermait les comptes qui créaient un risque juridique ou réglementaire pour la société. "Nous regrettons d'avoir à le faire, mais les règles et les attentes réglementaires nous y obligent souvent", a déclaré la société.

Les actions de JPMorgan ont clôturé en hausse de 0,5 % jeudi et sont restées stables avant le marché vendredi.

Capital One Financial COF.N , une autre grande banque, a cherché à rejeter un procès similaire intenté en mars dernier par plusieurs plaignants de Trump, y compris le fils du président, Eric Trump. Ce procès est toujours en cours.

La Maison Blanche a transmis une demande de commentaire à l'avocat privé de Donald Trump, qui n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES S'INTENSIFIE

Ces dernières années, les banques ont été confrontées à une pression politique croissante, notamment de la part des conservateurs qui affirment que les prêteurs ont discriminé, pour des raisons politiques, des secteurs tels que les armes à feu et les combustibles fossiles.

Cette pression s'est intensifiée au cours du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, le républicain accusant certaines banques de refuser de le servir, lui et d'autres conservateurs. Les banques ont nié cette allégation.

En décembre, l'Office of the Comptroller of the Currency, l'un des principaux organismes de réglementation bancaire, a déclaré dans un rapport que les neuf plus grandes banques américaines avaient restreint les services financiers à certaines industries dans le cadre d'une campagne de débancarisation.

Le régulateur n'a pas fourni d'exemples précis d'actes répréhensibles, mais a déclaré avoir constaté que les grandes banques avaient soit refusé de fournir des services à certaines industries, soit exigé des niveaux d'examen plus élevés entre 2020 et 2023.

Les entreprises concernées comprenaient des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de crypto-monnaies, des fabricants de tabac et d'e-cigarettes, et des sociétés d'armes à feu, a indiqué le régulateur. Le régulateur a constaté que de nombreuses banques ont divulgué publiquement des politiques restrictives, souvent liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

De nombreuses banques ont depuis réduit ces pratiques et l'autorité de régulation a déclaré qu'elle continuait à examiner des milliers de plaintes relatives à la débancarisation.

L'année dernière, JPMorgan a déclaré qu'elle coopérait avec les demandes de renseignements des agences gouvernementales et d'autres entités concernant ses politiques à la lumière de la poussée de l'administration Trump contre la débancarisation présumée.

Les régulateurs américains ont également examiné si leurs propres politiques de supervision décourageaient les banques de servir certaines entreprises clientes.

L'année dernière, les régulateurs bancaires fédéraux ont déclaré qu'ils cesseraient de contrôler les banques sur la base de ce que l'on appelle le risque de réputation, en vertu duquel les superviseurs pouvaient pénaliser les institutions pour des activités qui n'étaient pas explicitement illégales mais qui pouvaient les exposer à une publicité négative ou à des litiges coûteux.

Certaines banques considéraient que le critère du risque de réputation est vague et subjectif, et qu'il donne aux autorités de surveillance un large pouvoir d'appréciation.

Le secteur a également exhorté les régulateurs à mettre à jour les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, qui peuvent obliger les banques à fermer des comptes suspects sans explication.