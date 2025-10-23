 Aller au contenu principal
DON'T NOD : The Lonesome Guild est disponible dès aujourd'hui
information fournie par Actusnews 23/10/2025 à 18:00

Paris, 23 octobre 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est heureux d'annoncer que The Lonesome Guild est désormais disponible. Développé par Tiny Bull Studios, The Lonesome Guild est un ARPG qui met l'accent sur la solidarité dans un monde envahi par la solitude.

Il est disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 au prix de 24,99 €. Les versions Steam et Xbox bénéficient d'une réduction de 15 % jusqu'au 6 novembre.

Les joueurs Steam peuvent choisir d'acheter le jeu seul ou dans le cadre du Soundtrack Bundle, qui comprend à la fois le jeu et la bande originale (également disponible séparément).

Un trailer animé spécialement conçu pour l'occasion a également été publié. Les joueurs peuvent y voir le groupe de six personnages se réunir avec Ghost, dans leur aventure à travers un Etere englouti par la solitude.

Découvrez le trailer de lancement !

« Le cœur de l'expérience de The Lonesome Guild est une histoire sur la solitude, sur ce poids silencieux que nous portons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Mais c'est aussi une histoire sur l'espoir : l'espoir qui naît lorsque nous reconnaissons notre solitude et que nous nous ouvrons aux autres, découvrant qu'il est plus facile de surmonter les épreuves ensemble », explique Matteo Lana, PDG de Tiny Bull Studios.

« Nous avons toujours été passionnés par les jeux narratifs, mais ce projet nous a donné l'occasion de revoir nos ambitions à la hausse et de grandir en tant que studio, grâce également à la confiance et au soutien de DON'T NOD. Le parcours n'a pas été sans difficultés, mais le dévouement et le talent de notre équipe nous ont permis d'arriver jusqu'ici, et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir enfin partager The Lonesome Guild avec les joueurs. »

The Lonesome Guild suit un groupe d'alliés atypiques qui apprennent à se connaître et à tisser des liens dans un monde menacé par la solitude.

Alors qu'une brume rampante se répand, corrompant tout sur son passage, vous devez rassembler un groupe de six marginaux, chacun ayant des capacités uniques, leurs histoires et leurs combats. Passez de l'un à l'autre lors des phases de combat et d'exploration, et forgez des liens qui vous permettront d'accéder à des combos puissants, ainsi que vivre des moments inoubliables autour d'un feu de camp. Expérimentez les combats dynamiques et les énigmes et découvrez un monde regorgeant de secrets.

Pour plus d'informations sur The Lonesome Guild , rendez-vous sur le site officiel , Instagram , TikTok , Facebook , et X . Vous pouvez également suivre Tiny Bull Studios sur X et Instagram .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com 		ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

À propos de Tiny Bull Studios

Tiny Bull Studios est un développeur de jeux italien indépendant basé à Turin, qui conçoit des expériences uniques et immersives dans différents genres. Connu pour son approche innovante de la narration et du gameplay, le studio explore des récits profonds et une esthétique distinctive avec des projets tels que Blind et la saga Omen Exitio.

Tiny Bull Studios a collaboré avec des éditeurs et des institutions de premier plan, obtenant à deux reprises un financement de Creative Europe pour soutenir sa vision créative.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xp1tZ5xvlm6bmW1wZ8hmapWXb5lkmmOaaWjHx5NqZMeWapxjlJmVZpzLZnJlnGtr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94765-2025_10_23_cp_dne_dispo_lonesome_guild_vf.pdf

