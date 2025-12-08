Spie a réalisé l'acquisition de Cyqueo en Allemagne
Cyqueo, basé à Munich, est un fournisseur de solutions spécialisé en cybersécurité.
L'entreprise dispose d'un vaste réseau de partenaires, d'une expertise approfondie en Zero Trust, sécurité cloud, protection des terminaux et services de sécurité managés.
Actuellement, 1,6 million d'utilisateurs sont protégés grâce aux solutions de Cyqueo.
Cyqueo emploie 28 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2024.
Rainer Hollang et Marcus Hänsel, membres du Directoire de Spie Germany Switzerland Austria ont déclaré : " L'équipe Cyqueo apporte une expertise approfondie en cloud-native et une véritable passion pour la cybersécurité, qui viendront compléter notre activité de manière significative. "
