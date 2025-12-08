 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,50
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Spie a réalisé l'acquisition de Cyqueo en Allemagne
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 18:21

Spie annonce l'acquisition de Cyqueo en Allemagne. Cette opération permet à Spie d'élargir son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité.

Cyqueo, basé à Munich, est un fournisseur de solutions spécialisé en cybersécurité.

L'entreprise dispose d'un vaste réseau de partenaires, d'une expertise approfondie en Zero Trust, sécurité cloud, protection des terminaux et services de sécurité managés.

Actuellement, 1,6 million d'utilisateurs sont protégés grâce aux solutions de Cyqueo.

Cyqueo emploie 28 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2024.

Rainer Hollang et Marcus Hänsel, membres du Directoire de Spie Germany Switzerland Austria ont déclaré : " L'équipe Cyqueo apporte une expertise approfondie en cloud-native et une véritable passion pour la cybersécurité, qui viendront compléter notre activité de manière significative. "

Valeurs associées

SPIE
46,7800 EUR Euronext Paris -0,89%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank