DON'T NOD : Résultats semestriels 2022

Un line up dense de 8 jeux en production

Un EBIT économique 4 multiplié par 3

multiplié par 3 Une solide position de trésorerie à 46,1 M€

Paris, 11 octobre 2022 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats semestriels 2022 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 6 octobre 2022. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sera émis dans les prochains jours. Le Rapport financier semestriel sera mis à disposition dans le courant du mois d'octobre.

À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2022, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Nos équipes sont pleinement concentrées sur la montée en puissance de la production et nous disposons aujourd'hui d'un pipeline dense qui sera fortement créateur de valeur sur les 3 prochaines années. Après 2 exercices consacrés aux investissements, à notre déploiement international et à la montée en puissance des départements marketing et publishing, le Groupe franchira dès 2023 une nouvelle étape dans son développement et accélèrera son rythme de sorties. »

Données consolidées en K€ (Normes comptables françaises) S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 5 018 3 554 - dont redevances éditeurs 2 292 3 076 - dont royalties 2 726 478 Production immobilisée [1] 7 803 11 366 Total produits d'exploitation Économiques [2] 12 821 14 919 Autres produits d'exploitation 51 169 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (11 873) (16 622) CIJV 2 348 3 359 EBITDA Économique [3] (incluant CIJV) 3 347 1 826 Dotations aux amortissements et provisions (2 724) 58 EBIT Économique [4] (incluant CIJV) 623 1 883 Résultat financier 49 444 Résultat exceptionnel (160) (497) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (157) (157) Résultat net de l'ensemble consolidé 355 1 674



Une montée en puissance des lignes de production

Pour les six premiers mois de l'exercice 2022, DON'T NOD affiche une progression de +16% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 14,9 M€ contre 12,8 M€ au 30 juin 2021. Cette performance s'appuie sur :

des redevances éditeurs en croissance de +34% relatives au développement du jeu en coproduction avec FOCUS Entertainment,

une baisse des royalties (-82%) à 0,5 M€ liées à l'absence de sortie de jeux depuis fin 2020, conformément à la stratégie du Groupe,

une hausse de 46% de la production immobilisée, à 11,4 M€, illustrant la montée en puissance des développement relatifs aux 8 projets auto-édités ou coproduits.

Une multiplication par 3 de l'EBIT économique

Les comptes semestriels 2022 confirment, comme anticipé, la montée en charge des développements en cours et l'absence de sorties de jeux sur la période.

Les charges de personnel [5] en hausse de 31% s'élèvent à 12,1 M€ au 30 juin 2022, contre 9,2 M€ un an plus tôt, représentant les recrutements nécessaires au développement des 6 chaines de production en interne. Par ailleurs, les autres charges en progression de 74% à 4,3 M€ au 30 juin 2022, reflètent la montée en charge des chaines de production et des coûts d'outsourcing associés aux développements.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les Crédits d'Impôts Jeu Vidéo (Français et Canadien) s'établit à 1,8 M€ au 1 er semestre 2022, en retrait de 1,5 M€ par rapport au 30 juin 2021 en lien avec la baisse des Royalties.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (non significatives sur la période), l'EBIT économique incluant les CIJV s'élève à 1,9 M€, multiplié par 3 comparé au 1 er semestre 2021.

Enfin, le résultat net de l'ensemble consolidé du 1 er semestre 2022 ressort en forte amélioration à 1,7 M€ contre 0,4 M€ un an auparavant.

Une structure financière saine

ACTIF 31/12/2021 30/06/2022 PASSIF 31/12/2021 30/06/2022 Actif immobilisé 29 889 41 046 Fonds propres 85 618 87 262 Stocks, en-cours - - Provisions 2 141 2 284 Clients, comptes rattachés 1 381 1 861 Dettes financières 4 106 3 997 Autres créances 6 370 9 796 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 368 1 554 Disponibilités 58 438 46 126 Autres dettes 2 845 3 731 TOTAL 96 078 98 828 TOTAL 96 078 98 828



DON'T NOD a dégagé sur le premier semestre 2022 une marge brute d'autofinancement positive de 2,2 M€ contre 3,6 M€ au titre de l'année précédente. Les investissements réalisés sur cette première période de l'exercice 2022 (11,3 M€) sont principalement liés aux jeux en développement sur les modèles d'auto-édition, de coproduction et d'édition externe.

À fin juin 2022, DON'T NOD bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 M€. Les dettes financières s'élèvent seulement à 4,0 M€ (incluant Prêt Garanti par l'État de 3,6 M€ obtenu en avril 2020 avec une période de remboursement de 5 années). Enfin, les autres créances intègrent 8,3 M€ de crédits d'impôts non encaissés au 30 juin 2022.

Perspectives et développement

Sur le second semestre 2022, DON'T NOD poursuivra le développement de son pipeline riche de 8 créations originales , dont 5 en auto-édition, 1 en coproduction avec FOCUS Entertainment et 2 en coproduction avec les studios externes Tolima et Tiny Bull dont DON'T NOD assurera l'édition. Les sorties de l'ensemble de ces jeux sont prévues entre 2023 et 2025.

Enfin, DON'T NOD maintiendra sa stratégie de développement qui vise à :

Renforcer la coproduction sur les segments à fort potentiel commercial ;

sur les segments à fort potentiel commercial ; Renforcer les partenariats au travers de cofinancements et de minimums garantis afin de sécuriser les royalties ;

au travers de cofinancements et de minimums garantis afin de sécuriser les royalties ; Renforcer l'accessibilité en diversifiant les mécaniques de gameplay des projets en cours de développement.

Après 2 années d'investissements et de structuration, les prochaines années marqueront un tournant pour le Groupe, avec la sortie d'une vague de jeux auto-édités ou coproduits.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

[1] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[2] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[3] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + CIJV + CTMM (crédits d'Impôt Jeux Vidéo)

[4] Résultat d'exploitation + CIJV + CTMM (crédits d'Impôt Jeux Vidéo)

[5] Effectif moy. 308 au 30/06/22 vs 245 au 30/06/21

