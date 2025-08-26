Trump dit à Lee vouloir rencontrer Kim Jong-un cette année

Le président américain Donald Trump a exprimé lundi, à l'occasion de la visite de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le souhait de rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant par ailleurs vouloir accentuer les négociations avec Séoul sur le commerce et d'autres questions.

Il s'agissait de la première rencontre entre Donald Trump et Lee Jae-myung, arrivé au pouvoir à Séoul en juin dernier à la suite d'élections anticipées provoquées par la destitution de Yoon Suk-yeol pour avoir voulu imposer la loi martiale dans le pays en décembre dernier.

La visite du président sud-coréen à Washington se déroulait sur fond de crispations dans les liens entre les deux alliés de longue date, Donald Trump déplorant une relation bilatérale profitant selon lui pleinement à Séoul.

Lee Jae-myung a adopté lundi une stratégie similaire à d'autres dirigeants venus rencontrer Donald Trump à la Maison blanche, parlant golf et flattant le président américain.

Bien qu'un accord commercial a été conclu fin juillet pour éviter à la Corée du Sud des droits de douane américains sans précédent, les détails des quelques 350 milliards de dollars d'investissements promis par le gouvernement sud-coréen aux Etats-Unis n'ont pas encore été finalisés.

D'autres points de tension, comme l'énergie nucléaire et les dépenses militaires, restent également à régler.

Lee Jae-myung a pris part après sa réunion avec Donald Trump à un forum d'affaires en compagnie de hauts représentants de l'administration américaine et de dirigeants d'entreprises sud-coréennes et américaines, telles Carlyle Group, Nvidia, Boeing, GE Aerospace, Honeywell et General Motors.

Reuters a appris dans la journée de sources au fait de la question que la compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air

003490.KS allait vraisemblablement annoncer une commande portant sur environ une centaine d'appareils Boeing BA.N .

S'exprimant en la présence de journalistes dans le Bureau ovale de la Maison blanche, Donald Trump a déclaré à Lee Jae-myung qu'il "aimerait rencontrer cette année" le dirigeant nord-coréen. "J'ai hâte de rencontrer Kim Jong-un à un moment opportun à l'avenir", a ajouté le président américain.

Pyongyang ignore les appels au dialogue effectués par Donald Trump depuis son retour au pouvoir à Washington en janvier dernier, dans la lignée de la politique que le président américain avait adoptée lors de son premier mandat, prenant part à un sommet avec Kim Jong-un qui n'avait pas débouché sur la dénucléarisation souhaitée par les Etats-Unis.

La presse officielle nord-coréenne a dénoncé lundi les exercices militaires conjoints menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud, décrits comme la preuve que Washington a l'intention d'"occuper" la péninsule coréenne et de cibler des pays de la région.

La Corée du Nord exclut d'abandonner son programme nucléaire et a, ces derniers mois, intensifié sa rhétorique en la matière.

Au cours de leurs échanges dans le Bureau ovale, Lee Jae-myung a encouragé Donald Trump à dialoguer avec Pyongyang.

"J'espère que vous pourrez apporter la paix dans la péninsule de Corée (...) Que vous pourrez rencontrer Kim Jong-un, construire un (complexe immobilier) Trump en Corée du Nord afin que je puisse y jouer au golf, et que vous pourrez réellement jouer un rôle d'artisan mondial et historique de la paix", a dit le président sud-coréen.

(David Brunnstrom, Idrees Ali, Steve Holland, Trevor Hunnicutt et David Shepardson à Washington, avec Josh Smith, Hyun Joo Jin, Ju-min Park et Jack Kim à Séoul; version française Jean Terzian)