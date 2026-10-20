DON'T NOD : Résultats du 1er semestre 2026 et point sur la situation financière

Chiffre d'affaires 6,1 M€ au 1 er semestre 2026, en baisse de 14%

semestre 2026, en baisse de 14% EBITDA économique [1] en perte à -4,3 M€ contre -2,0 M€ au S1 2025

en perte à -4,3 M€ contre -2,0 M€ au S1 2025 Poursuite du programme de transformation et de réduction des coûts

Post clôture : ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de DON'T NOD Entertainment SA, afin de sécuriser la poursuite des activités et de permettre la recherche d'une solution de financement durable

Paris, le 20 octobre 2026 - DON'T NOD, studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, publie ses résultats du premier semestre 2026, arrêté par le Conseil d'administration du 19 octobre 2026 et annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de DON'T NOD Entertainment SA par le Tribunal des activités économiques de Paris.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare :

« Depuis 2024, DON'T NOD a engagé une transformation profonde de son organisation et de son modèle opérationnel. Les économies réalisées, ainsi que le partenariat conclu avec Netflix au Canada, constituent des avancées importantes dans la mise en œuvre de ce plan.

Néanmoins, l'industrie du jeu vidéo demeure confrontée à un environnement particulièrement exigeant, marqué notamment par une forte sélectivité des financements. Dans ce contexte, notre niveau actuel de trésorerie ne nous permet pas de sécuriser dans des conditions satisfaisantes l'ensemble des besoins de financement associés à nos activités et à nos projets.

La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde constitue une démarche d'anticipation et de protection. Elle doit nous permettre de disposer du cadre et du temps nécessaires pour construire une solution durable, tout en poursuivant nos activités et en préservant la valeur de nos actifs, de nos projets et de notre savoir-faire.

Nous sommes conscients de l'impact de cette période de transformation sur nos équipes, notamment pour les collaborateurs concernés par le projet d'évolution de notre organisation. Nous veillons à conduire cette étape avec responsabilité, dialogue et attention à l'accompagnement des personnes concernées.

Nous restons pleinement mobilisés avec nos équipes et nos partenaires afin de franchir cette étape et de construire l'avenir de DON'T NOD sur des bases plus solides. »

Les résultats semestriels 2026 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 19 octobre 2026 [2] .

Données consolidées en K€ S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 7 048 6 064 - dont développement 460 2 604 - dont ventes 6 589 3 460 Production immobilisée [3] 6 847 - Total produits d'exploitation Économiques [4] 13 895 6 064 Autres produits d'exploitation 7 3 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et prov.) (18 874) (12 355) Crédits d'Impôt 2 998 1 953 EBITDA Économique [5] (incluant les crédits d'impôt) (1 974) (4 335) Dotations aux amortissements et provisions (19 746) (2 699) Impôts différés/exigibles (144) (267) EBIT Économique [6] (incluant les crédits d'impôt) (21 864) (7 301) Résultat financier (637) 193 Résultat exceptionnel 1 681 (3) Résultat net de l'ensemble consolidé (20 820) (7 111)

1 er semestre 2026 : un environnement de marché toujours difficile

Au 1 er semestre 2026, les produits d'exploitation économiques de DON'T NOD s'établissent à 6,1 M€, en recul de 56% sur un an, dans un contexte de marché toujours dégradé pour l'industrie du jeu vidéo et marqué par une forte sélectivité des financements.

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève également à 6,1 M€, en baisse de 14%. Les ventes, à 3,5 M€, sont principalement constituées des revenus comptables de PlayStation Plus et Game Pass de Bloom & Rage , des premières ventes d' Aphelion et son intégration sur le Game Pass, ainsi que du back catalogue. Les ventes d' Aphelion se sont toutefois établies en deçà des attentes du Groupe, pesant sur la performance commerciale du semestre. Les revenus de développement s'élèvent à 2,6 M€, principalement constitués du développement, par les équipes de Montréal, d'un jeu narratif basé sur une propriété intellectuelle majeure de Netflix.

Sur la période, aucune production immobilisée n'a été constatée : les coûts de production d' Aphelion et du projet P14 n'ont pas été immobilisés, ce dernier ne remplissant pas à ce jour le critère de capacité de financement requis pour son activation, malgré des marques d'intérêt. La production à Montréal du jeu narratif financé par Netflix n'est quant à elle pas immobilisée.

Plan de performance et optimisation des coûts

Le plan de performance déployé par DON'T NOD depuis fin 2024, visant à renforcer sa compétitivité et à adapter durablement sa structure de coûts s'est poursuivi au cours de la période.

Les charges de personnel [7] reculent fortement de 34% (-4,3 M€) pour s'établir à 8,2 M€ au titre du 1 er semestre 2026 contre 12,5 M€ un an auparavant. Après retraitement des effets liés aux mesures d'accompagnement du PSE comptabilisés en 2025, les charges de personnel du Groupe diminuent de 25%, soit une réduction de 2,7 M€ sur le semestre.

Cette évolution traduit les effets du plan de performance initié fin 2024, avec la réorganisation du studio à Paris autour de deux lignes de production et la maîtrise des budgets associés, ainsi que le réalignement des ressources à Montréal sur une ligne de production dédiée au projet réalisé en partenariat avec Netflix.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 4,0 M€ au 1 er semestre 2026, contre 6,1 M€ au 1 er semestre 2025, soit une baisse de 35%. Ceci reflète essentiellement la diminution des dépenses de marketing et de publishing à hauteur de 1,6 M€, liée à la baisse du nombre de jeux édités (trois jeux en 2025, dont Bloom & Rage , contre un seul au 1 er semestre 2026), ainsi que la réduction des coûts de sous-traitance de 0,6 M€, liée à la fin de production d' Aphelion . Les coûts de structure poursuivent par ailleurs leur rationalisation.

Ainsi, l'EBITDA économique, incluant les crédits d'impôts (français et canadien), ressort à -4,3 M€ au 1 er semestre 2026, contre -2,0 M€ un an auparavant. Cette baisse résulte principalement de l'absence de production immobilisée, du recul des ventes et de la diminution des crédits d'impôt (-1,0 M€), dans un contexte de périmètre éligible réduit. Ces effets ne sont que partiellement compensés par les économies réalisées sur les charges d'exploitation.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à -2,7 M€ contre -19,7 M€ au premier semestre 2025, fortement impactées par des dépréciations à hauteur de 15,4 M€. L'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'établit à -7,3 M€ au 1 er semestre 2026, contre -21,9 M€ un an auparavant.

Après prise en compte du résultat financier (0,2 M€), le résultat net part du Groupe ressort en perte à -7,1 M€ en amélioration par rapport au 1 er semestre 2025.

Structure financière et évolution de la trésorerie

ACTIF (en K€) 2025 S1 2026 PASSIF (en K€) 2025 S1 2026 Actif immobilisé 4 555 2 214 Fonds propres 19 888 12 742 Stocks, en-cours - - Provisions 3 294 3 608 Clients, cptes rattachés 2 154 1 305 Dettes financières 360 16 Autres créances 8 315 8 516 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 742 1 285 Disponibilités et VMP 15 463 9 887 Autres dettes 5 202 4 270 TOTAL 30 487 21 922 TOTAL 30 487 21 922

Au 1 er semestre 2026, DON'T NOD a généré un flux de trésorerie disponibles [8] (FCF) négatifs de 5,2 M€, en amélioration de 3,5 M€ par rapport au 1 er semestre 2025, reflétant la baisse des dépenses d'exploitation (charges de personnel et autres charges d'exploitation).

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement sont quant à eux en baisse à 0,3 M€ contre 0,7 M€ un an auparavant.

Ainsi, au 1 er semestre 2026, les efforts de réduction des coûts et de maîtrise des dépenses ont contribué à contenir la consommation de trésorerie à 5,6 M€ (vs 9,5 M€ au 1 er semestre 2025).

A fin juin 2026, DON'T NOD dispose d'une trésorerie brute de 9,9 M€, contre 15,5 M€ au 31 décembre 2025. Le Groupe dispose par ailleurs d'une créance de crédit d'impôt de 7,5 M€, faisant l'objet d'une provision de 1,9 M€ au titre du remboursement du crédit d'impôt lié à Aphelion .

Au 30 juin 2026, les fonds propres s'élèvent à 12,7 M€ et les dettes financières brutes sont non significatives.

Compte tenu de ce niveau de trésorerie disponible et des prévisions de trésorerie, la poursuite de l'exploitation au cours des 12 prochains mois demeure dépendante de la mise en place de financements externes destinés à couvrir les besoins liés à l'activité et au développement des projets.

Cette situation constitue une incertitude significative susceptible de remettre en cause la continuité d'exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Une transformation de l'organisation déjà engagée

DON'T NOD a engagé depuis 2024 une profonde évolution de son organisation afin de d'assurer la pérennité de la Société.

Malgré les actions déjà menées, DON'T NOD a annoncé le 1 er septembre 2026, un nouveau projet de transformation destiné à adapter son activité à l'évolution actuelle du marché.

Le projet présenté prévoit notamment un recentrage de l'activité française autour d'une ligne de production unique, sans impact sur l'activité du studio de Montréal, et pourrait conduire à un ajustement des effectifs pouvant concerner jusqu'à 85 postes en France.

Les premières réunions d'information-consultation avec le Comité Social et Économique et la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se sont tenues conformément au calendrier annoncé par la Société.

Ouverture d'une procédure de sauvegarde

Dans le prolongement de ces mesures d'adaptation et afin de faire face à ses difficultés financières, DON'T NOD Entertainment SA annonce que le Tribunal des activités économiques de Paris a accueilli favorablement sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Cette décision permet à la Société de bénéficier d'un cadre juridique destiné à assurer la continuité de ses activités et à faciliter la mise en œuvre de solutions adaptées à ses besoins de financement et à son développement à moyen et long terme.

Dans son jugement en date du 19 octobre 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a par ailleurs désigné le cabinet SELARL Détroit, représenté par Maître Charles-Henri Carboni, en qualité d'administrateur judiciaire et a ouvert une période d'observation d'une durée initiale de 6 mois.

Les dettes antérieures au jugement d'ouverture sont gelées pendant la durée de la procédure, conformément aux dispositions légales applicables.

La Société tiendra le marché régulièrement informé de l'évolution de la procédure, conformément à ses obligations légales et réglementaires.

A propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a créé et édité ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM . Elle a également partagé ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

ANNEXE - Tableau de Flux de Trésorerie simplifié

En K€ S1 2025 S1 2026 Marge Brute d'Autofinancement (2 620) (4 618) Variation du BFR 802 (561) Flux net de trésorerie lié à l'activité (1 818) (5 179) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (6 880) (33) Free Cash Flow (8 698) (5 212) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (705) (344) Trésorerie d'ouverture 32 872 15 458 Trésorerie de clôture 23 412 9 882 Variation de trésorerie (9 460) (5 575)

[1] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + crédits d'Impôts

[2] Les résultats du 1er semestre 2026 n'ont fait l'objet ni d'un audit ni d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes Le Rapport financier semestriel sera mis à disposition au plus tard le 31 octobre 2026

[3] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[4] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[5] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[6] Résultat d'exploitation + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[7] Equivalent temps plein moyen Groupe : 194 personnes au 30/06/26 vs 279 au 30/06/25

[8] Cf tableau de flux de trésorerie en annexe