Un mort dans les fortes intempéries près de Marseille, un disparu en Haute-Corse

Inondations à Saint-Mitre-les-Remports, près de Marseille, le 20 octobre 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Un septuagénaire a trouvé la mort mardi près de Marseille et une personne est portée disparue en Haute-Corse dans un épisode méditerranéen débuté lundi soir au cours duquel trois départements sont placés en vigilance pluie-inondation jusqu'à minuit.

Voitures déplacées par la violence des eaux, rues et maisons inondées, ce nouvel épisode météo violent a balayé le sud-est de la France en se déplaçant de l'Occitanie vers Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les fortes pluies qui ont débuté lundi ont baissé en intensité en fin de journée "d'où la sortie du niveau rouge" pour la Haute-Corse, indique Méteo-France, dans son bulletin de 19H00. Le Gard, Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à minuit.

Ces épisodes se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique et l'Hérault comme le Gard avaient déjà été placés en vigilance rouge le 30 septembre, noyés sous des heures de pluies diluviennes.

À Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône), un homme de 75 ans a été "emporté par les eaux", puis retrouvé décédé à Istres, commune voisine, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. "La personne qui l'accompagnait a pu être sauvée".

"Toute l'eau de la colline est descendue, ça m'a inondé toute la maison, tous les meubles sont retournés, la voiture elle est partie en emportant le portail", raconte à l'AFP Rachel Barraco, retraitée de 61 ans qui a encore de l'eau aux chevilles dans son jardin de Saint-Mitre-les-Remparts, commune où un camping a du être évacué.

"Deux mètres d'eau"

À Ghisonaccia (Haute-Corse), deux personnes qui se trouvaient dans un 4x4 ont été emportées par le fleuve Fium'orbu, indique la préfecture. Une a pu s'extraire par la fenêtre, l'autre est recherchée par les secours.

Inondations à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, le 20 octobre 2026 dans les Bouches-du-Rhônee. ( AFP / Thibaud MORITZ )

Un Ehpad à Prunelli di Fium’orbu et ses "21 pensionnaires ont été évacués", a annoncé le maire, André Rocchi, évoquant "la plus importante inondation que la commune ait connu". "Un lotissement est totalement inondé : il y a deux mètres d’eau dans les maisons."

Les vols commerciaux ont été annulés à Bastia et tous les trains ont été interrompus, indique la préfecture de Haute-Corse.

Depuis le début de l'épisode méditerranéen, Météo-France a relevé à Solenzara "plus de 500 mm" de pluie.

Des habitants du nord de l'île ont reçu une alerte envoyée par la préfecture sur leur téléphone portable, comme Robert, 53 ans, qui s'est confiné à son domicile : "C'est la première fois que je reçois un tel message d'alerte et que j'entends la sirène autrement que pour l'exercice mensuel".

La sirène a également sonné dans les communes de Bastia, Biguglia et Furiani, selon une correspondante de l'AFP.

À Moulès, village situé à une dizaine de kilomètres d'Arles (Bouches-du-Rhône), une éleveuse a perdu "plusieurs dizaines" d'agneaux, a indiqué à l'AFP Denis Bausch, adjoint de quartier.

Populations évacuées

À Istres, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, des opérations d'évacuation ont également eu lieu "face à la situation critique dans ce secteur" et les "populations sinistrées" ont été évacuées vers un gymnase, selon la mairie.

Un pompier dans une rue inondée de Lunel, près de Montpellier, le 20 octobre 2026 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )

Les fortes pluies ont provoqué des crues importantes de plusieurs cours d'eau de l'Hérault aux Bouches-du-Rhône dans la nuit de lundi à mardi et nécessité la mise en sécurité de dizaines de personnes.

Dans l'Hérault, les plus gros dégâts se sont concentrés dans la région de Lunel, où des voies ont été submergées et plusieurs maisons inondées, a constaté un photographe de l'AFP. Dans ce secteur, les pompiers sont intervenus pour mettre en sécurité 25 personnes, dont quatre véhicules bloqués par les eaux.

Dans la matinée, des tronçons d'autoroute autour de Marseille ont été fermés, et les tramways n'ont pas circulé dans la ville. Des perturbations étaient aussi enregistrées sur le réseau ferroviaire.

Cet épisode méditerranéen est lié à une goutte froide (dépression isolée à haute altitude, assez fréquente en automne sur la côte méditerranéenne espagnole) nommée "Adam" en Espagne, pays touché par des pluies torrentielles et des inondations qui ont fait au moins quatre morts.