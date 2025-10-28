DON'T NOD : Résultats du 1er semestre 2025

Chiffre d'affaires multiplié par 3,8 à 7,0 M€

Plan de performance : premières économies tangibles sur les charges d'exploitation

EBITDA économique à l'équilibre (hors éléments non récurrents liés au plan d'adaptation)

Division par 2 de la perte nette

Post clôture : signature d'un accord de développement avec Netflix pour la création d'un nouveau jeu vidéo narratif basé sur une IP majeure

Paris, le 28 octobre 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente des résultats semestriels 2025 en nette amélioration, marqués par une croissance soutenue du chiffre d'affaires , une transformation opérationnelle bien engagée et la conclusion d'un accord de développement avec Netflix.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare :

« Ce premier semestre se caractérise par une croissance solide de notre chiffre d'affaires et les premiers effets de notre plan de performance dont le plein impact se matérialisera au second semestre.

La signature d'un accord de développement avec Netflix, constitue une étape clé pour le Groupe.

Enfin, nous allons poursuivre nos efforts pour sécuriser et développer nos propres Propriétés Intellectuelles, via des coproductions, et nous ouvrir à des projets basés sur des licences externes. Avec l' ensemble des équipes, nous continuerons à préserver et valoriser notre identité singulière, fondée sur une forte dimension narrative saluée par la critique et sur des mécaniques de jeu efficaces. »

Les résultats semestriels 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour [1] .

Données consolidées en K€ S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 1 871 7 048 - dont développement 19 460 - dont ventes 1 852 6 589 Production immobilisée [2] 12 710 6 847 Total produits d'exploitation Économiques [3] 14 581 13 895 Autres produits d'exploitation 3 3 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et prov.) (17 496) (18 874) Crédits d'Impôt 1 596 2 998 EBITDA Économique [4] (incluant les crédits d'impôt) (1 316) (1 974) Dotations aux amortissements et provisions (33 308) (19 745) Impôts différés/exigibles 153 (144) EBIT Économique [5] (incluant les crédits d'impôt) (34 471) (21 864) Résultat financier 706 (637) Résultat exceptionnel (8 448) 1 681 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (157) - Résultat net de l'ensemble consolidé (42 370) (20 820)

Chiffre d'affaires en forte progression à 7,0 M€

Au titre du 1er semestre 2025, les produits d'exploitation économiques de DON'T NOD s'élèvent à 13,9 M€, en repli limité de 5% par rapport au 1er semestre 2024. Cette évolution reflète :

Une progression très significative du chiffre d'affaires multiplié par 3,8, notamment grâce à la contribution de Bloom & Rage et son intégration dans le PS+ . Toutefois, les performances restent inférieures aux attentes, entraînant une dépréciation de 13,1 M€ de la valeur des actifs inscrite au bilan sur le semestre (sans impact sur la trésorerie) ;

Une baisse de la production immobilisée (-5,9 M€), qui matérialise la fin du développement de Bloom & Rage, la mise en pause de 2 projets (P12 et P13) et la non-activation des frais de développement d' Aphelion, partiellement compensée par le développement de P14.

Plan de performance : transformation en cours et premiers résultats visibles

Le plan de performance, déployé depuis le début de l'année, vise à renforcer la compétitivité et la rentabilité du Groupe dans un contexte de marché très concurrentiel. Ainsi, la réorganisation du studio parisien a été finalisée fin août 2025 avec des économies opérationnelles estimées à 3,8 M€ (hors coût du plan de réorganisation) sur l'exercice 2025 conforme à l'objectif de 5 M€ en année pleine.

Parallèlement, au Canada, un réalignement des ressources sur le portefeuille de projets a été engagé fin juin 2025 à la suite de la sortie de Bloom & Rage , permettant une réduction des coûts estimée à 1,1 M€ en année pleine.

Les effets positifs attendus de ses mesures se matérialiseront entièrement à partir du second semestre 2025.

Néanmoins, ces actions se traduisent déjà par une baisse des charges de personnel [6] de 3%, à 12,5 M€ au 1er semestre 2025. Retraitées des charges non récurrentes liées à la réorganisation (-1,7 M€) à fin juin 2025, les charges de personnel ressortent en baisse de 16%.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 6,4 M€, contre 4,6 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent, soit une hausse de +1,7 M€. Cette évolution reflète notamment les dépenses marketing engagées sur le semestre pour la sortie de Bloom & Rage (1,7 M€) ainsi que 0,3 M€ d'autres charges afférentes à la réorganisation, tandis que les coûts de structure ont commencé à se rationaliser.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) ressort à -2,0 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de 0,7 M€ par rapport au 30 juin 2024. Retraité des charges non récurrentes liées à la réorganisation (2,0 M€), l'EBITDA économique serait à l'équilibre, illustrant la trajectoire de redressement engagée.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 19,7 M€ incluant une dépréciation partielle de l'actif Bloom & Rage de 13,1 M€ (sans incidence sur la trésorerie).

Ainsi, l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à -21,9 M€ au 30 juin 2025 contre -34,5 M€ un an auparavant.

Le résultat exceptionnel s'établit à 1,7 M€ au 1er semestre 2025 (vs -8,5 M€ au 30 juin 2024), incluant une reprise partielle de la provision de restructuration enregistrée au 31 décembre 2024 (soit environ 80% de la provision).

Le résultat net part du Groupe ressort en perte à 20,8 M€ au 30 juin 2025, contre -42,4 M€ au titre du 1er semestre de l'exercice précédent.

Structure financière au 30 juin 2025

ACTIF (en K€) 31/12/24 30/06/25 PASSIF (en K€) 31/12/24 30/06/25 Actif immobilisé 28 021 15 359 Fonds propres 55 731 34 796 Stocks, en-cours - - Provisions 4 923 3 425 Clients, cptes rattachés 812 990 Dettes financières 1 648 975 Autres créances 6 673 5 633 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 738 1 861 Disponibilités et VMP 32 875 23 415 Autres dettes 4 340 4 340 TOTAL 68 380 45 397 TOTAL 68 380 45 397

DON'T NOD a dégagé sur le 1er semestre 2025 des flux de trésorerie disponibles [7] (FCF) négatifs à hauteur de 8,7 M€, en amélioration de 1,4 M€ par rapport au 1er semestre 2024, et de 3,4 M€ retraitée des coûts de restructuration.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement sont quant à eux en baisse de 1,5 M€, reflétant l'absence de subventions sur la période.

Ainsi, au 1er semestre 2025, DON'T NOD a contenu sa consommation de trésorerie à 9,5 M€ (vs 9,3 M€ au 1 er semestre 2024), malgré 3,5 M€ d'éléments non récurrents.

A fin juin 2025, DON'T NOD dispose d'une trésorerie brute de 23,4 M€, contre 32,9 M€ au 31 décembre 2024, pour des fonds propres de 34,8 M€ et des dettes financières brutes limitées à 1,0 M€.

Poursuite de la stratégie de transformation du Groupe

Le second semestre 2025 sera rythmé par :

Le lancement, le 23 octobre dernier, de The Lonesome Guild , développé par Tiny Bull Studios et annoncé lors de l'ID@Xbox IGN FanFest ;

développé par Tiny Bull Studios et annoncé lors de l'ID@Xbox IGN FanFest ; Le développement de Aphelion (P10), nouvelle Propriété Intellectuelle, attendue pour 2026, et disponible dès sa sortie dans l'abonnement Xbox Game Pass ;

(P10), nouvelle Propriété Intellectuelle, attendue pour 2026, et disponible dès sa sortie dans l'abonnement Xbox Game Pass ; La poursuite de négociations avancées pour la coproduction du projet P14.

DON'T NOD annonce la signature d'un accord de développement avec Netflix pour la création d'un nouveau jeu vidéo narratif basé sur une propriété intellectuelle majeure. Grâce à cet accord, DON'T NOD développera une nouvelle expérience narrative s'appuyant sur l'expertise reconnue du studio dans ce genre. Le projet, actuellement en cours de développement au studio de Montréal, sera publié par Netflix .

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de DON'T NOD qui confirme son positionnement de spécialiste de la narration pour des propriétés intellectuelles (IP) majeures, et son ambition d'explorer de nouveaux formats tels que le cloud gaming.

Le projet, qui finance le studio montréalais, s'inscrit dans la volonté du Groupe de sécuriser ses ressources et de renforcer sa capacité à évoluer dans un environnement de plus en plus compétitif et sélectif.

Le Groupe confirme ainsi sa feuille de route : consolider ses fondamentaux, sécuriser ses revenus futurs et préserver son identité singulière, fondée sur l'excellence narrative et une créativité reconnue par la critique.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

ANNEXE - Tableau de Flux de Trésorerie simplifié

En K€ S1 2024 S1 2025 Marge Brute d'Autofinancement (523) (2 620) Variation du BFR 1 190 802 Flux net de trésorerie lié à l'activité 667 (1 818) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (10 815) (6 880) Free Cash Flow (10 148) (8 698) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 822 (705) Trésorerie d'ouverture 54 795 32 872 Trésorerie de clôture 45 464 23 412 Variation de trésorerie (9 332) (9 460)

[1] Les résultats du 1er semestre 2025 n'ont fait l'objet ni d'un audit ni d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier semestriel sera mis à disposition au plus tard le 31 octobre 2025.

[2] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[3] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[4] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[5] Résultat d'exploitation + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[6] Equivalent temps plein moyen groupe. 279 personnes au 30/06/25 vs 316 au 30/06/24

[7] Cf tableau de flux de trésorerie en annexe