DON'T NOD : Résultats annuels 2025

Chiffre d'affaires multiplié par plus de 4 à 13,7 M€, tiré par la croissance des ventes et les revenus de développement portés par le partenariat stratégique avec Netflix

Plan de performance : premières économies significatives sur les charges d'exploitation

Poursuite des discussions pour la sécurisation des revenus futurs et la continuité d'exploitation

Paris, 23 avril 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats annuels consolidés 2025 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et sont en cours d'émission de leurs rapports [1] . Le rapport financier 2025 sera publié au plus tard le 30 avril 2026.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare :

« L'exercice 2025 reflète une étape importante dans la transformation de DON'T NOD, avec une amélioration de la performance opérationnelle et une discipline renforcée dans l'allocation de nos ressources, qui commence à produire ses effets.

Dans un environnement toujours exigeant pour le secteur, nous avons poursuivi l'adaptation de notre organisation et le recentrage de nos investissements sur nos projets les plus créateurs de valeur.

Nous continuons par ailleurs à avancer activement sur la sécurisation de nos financements et à exécuter notre feuille de route dans un cadre plus sélectif, tout en maintenant une vigilance accrue sur nos équilibres financiers afin de renforcer durablement la visibilité et l'efficacité de notre modèle. »

Données consolidées en K€ 2024 2025 Chiffre d'affaires 3 315 13 696 - dont développement 19 3 848 - dont ventes 3 295 9 848 Production immobilisée [2] 20 623 7 123 Total produits d'exploitation Économiques [3] 23 937 20 818 Autres produits d'exploitation 16 22 Total charges d'exploitation (hors dot. aux amort. et provisions) (34 912) (38 883) Crédits d'Impôt 2 430 5 713 EBITDA Économique [4] (incluant les crédits d'impôt) (8 528) (12 330) Dotations aux amortissements et provisions (36 311) (22 454) Impôts différés/exigibles (13) (246) EBIT Économique [5] (incluant les crédits d'impôt) (44 852) (35 029) Résultat financier 963 (634) Résultat exceptionnel (19 043) 1 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (1 385) - Résultat net de l'ensemble consolidé (64 317) (35 663)

Chiffre d'affaires multiplié par plus de 4

Au titre de l'exercice 2025, les produits d'exploitation économiques de DON'T NOD s'élèvent à 20,8 M€, en repli de 13% par rapport à l'exercice 2024. Cette évolution reflète :

Une progression significative des ventes, multipliées par 3,0 , atteignant 9,8 M€, portée principalement par la sortie de Bloom & Rage et son intégration dans le PS+, ainsi que par la performance du back-catalogue ;

, atteignant 9,8 M€, portée principalement par la sortie de Bloom & Rage et son intégration dans le PS+, ainsi que par la performance du back-catalogue ; Des revenus de développement de 3,8 M€, liés essentiellement à la livraison des premiers milestones dans le cadre du développement d'un jeu narratif fondé sur une propriété intellectuelle majeure de Netflix ;

liés essentiellement à la livraison des premiers milestones dans le cadre du développement d'un jeu narratif fondé sur une propriété intellectuelle majeure de Netflix ; Une production immobilisée limitée à 7,1 M€, correspondant à la finalisation de Bloom & Rage et The Lonesome Guild ainsi qu'aux coûts de développement du projet P14 au titre du premier semestre 2025. Les coûts de production d' Aphelion (8,5 M€) et du projet P14 au titre du second semestre 2025 (4,2 M€), ne sont pas immobilisés, ce dernier ne remplissant pas, à la date de clôture, le critère d'activation lié à la capacité de financement malgré des marques d'intérêt.

La part du chiffre d'affaires dans les produits d'exploitation économiques progresse fortement, passant de moins de 14% en 2024 à près de 66% en 2025, en ligne avec l'objectif de sécurisation des revenus.

Plan de performance et optimisation des coûts

Le plan de performance déployé par DON'T NOD, visant à renforcer sa compétitivité et à améliorer progressivement sa rentabilité, a produit des effets significatifs dès 2025, avec un effet année pleine attendu sur l'exercice 2026.

À Paris, la réorganisation du studio, la finalisation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et la maîtrise des budgets ont généré plus de 4,5 M€ d'économies en 2025, dont 4,0 M€ sur les charges salariales (hors coûts liés au plan de réorganisation). Ces économies devraient atteindre désormais 5,6 M€ en année pleine.

la réorganisation du studio, la finalisation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et la maîtrise des budgets ont généré plus de 4,5 M€ d'économies en 2025, dont 4,0 M€ sur les charges salariales (hors coûts liés au plan de réorganisation). Ces économies devraient atteindre désormais 5,6 M€ en année pleine. À Montréal , le réalignement des ressources sur le projet Netflix fin juin 2025 et la baisse des dépenses de sous-traitance ont permis une économie de 1,2 M€ au titre de l'exercice 2025.

Dans ce contexte, les charges de personnel [6] reculent fortement de 12%, à 21,8 M€ sur l'exercice 2025. Retraitées des éléments non récurrents liés aux mesures d'accompagnements du PSE (-1,9 M€), les charges de personnel ressortent en retrait de 20%.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 16,6 M€, contre 9,6 M€ sur l'exercice précédent, soit une hausse de +7,0 M€. Cette évolution reflète essentiellement le retrait du projet P14 de l'actif à hauteur de 6,5 M€ [7] , ainsi que les dépenses marketing engagées pour Bloom & Rage , alors que les coûts de structure se rationalisent.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) ressort à -12,3 M€ au titre de l'exercice 2025, contre -8,6 M€ un an auparavant. Retraité des charges non récurrentes liées au PSE et du traitement comptable du projet P14 , l'EBITDA économique s'élèverait à -4,0 M€, illustrant la trajectoire de redressement engagée.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 22,5 M€ incluant une dépréciation partielle de l'actif Bloom & Rage de 13,1 M€ (sans incidence sur la trésorerie).

Ainsi, l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à -35,0 M€ sur l'exercice 2025 contre -44,9 M€ un an auparavant.

Le résultat exceptionnel 2025 est non significatif 7 contre -19,0 M€ en 2024.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte à -35,7 M€ en 2025, en amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Structure financière

ACTIF (en K€) 2024 2025 PASSIF (en K€) 2024 2025 Actif immobilisé 28 021 4 555 Fonds propres 55 731 19 888 Stocks, en-cours - - Provisions 4 923 3 294 Clients, cptes rattachés 812 2 154 Dettes financières 1 648 360 Autres créances 6 673 8 315 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 738 1 742 Disponibilités et VMP 32 875 15 463 Autres dettes 4 340 5 202 TOTAL 68 380 30 487 TOTAL 68 380 30 487

DON'T NOD a dégagé en 2025 des flux de trésorerie disponibles [8] (FCF) négatifs de 15,9 M€, en amélioration de 6,1 M€ par rapport à 2024, et de 8,5 M€ retraitée des dépenses engagées au titre de la restructuration (-2,4 M€).

Les flux de trésorerie liés aux investissements s'élèvent à -7,1 M€ (vs -18,8 M€) et reflètent principalement les décisions comptables liées à la revue des actifs.

Ainsi, DON'T NOD a contenu sa consommation de trésorerie à 17,4 M€ en 2025 (vs 21,9 M€ en 2024), malgré les dépenses engagées au titre de la restructuration (-2,4 M€).

Au 31 décembre 2025, DON'T NOD dispose d'une trésorerie brute de 15,4 M€, contre 32,9 M€ un an plus tôt, pour des fonds propres de 19,9 M€ et des dettes financières brutes non significatives (0,4 M€).

Compte tenu de la trésorerie disponible au 31 décembre 2025 et du prévisionnel de trésorerie, la poursuite de l'exploitation demeure en partie dépendante de la mise en place de financements externes destinés à couvrir les besoins liés à l'activité et au développement des projets. Ceci représente à date une incertitude significative sur la continuité d'exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Dans ce contexte, DON'T NOD poursuit activement ses négociations visant à renforcer sa structure financière afin de sécuriser le financement du projet P14 et pourrait mettre en œuvre des leviers additionnels de maîtrise des dépenses d'exploitation.

Feuille de route confirmée et projets à venir

DON'T NOD poursuit l'exécution de sa feuille de route, centrée sur la consolidation de ses fondamentaux, la sécurisation de ses revenus futurs et la préservation de son identité singulière, reposant sur une excellence narrative reconnue.

Aphelion , jeu d'action-aventure de science-fiction, est prévu pour une sortie le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5. Cette nouvelle IP, développée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), sera disponible dès le premier jour sur Game Pass dans le Xbox Play Anywhere.

, jeu d'action-aventure de science-fiction, est prévu pour une sortie le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5. Cette nouvelle IP, développée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), sera disponible dès le premier jour sur Game Pass dans le Xbox Play Anywhere. Le développement du jeu narratif en partenariat avec Netflix , basé sur une propriété intellectuelle majeure, progresse conformément aux engagements contractuels. Cette collaboration illustre le positionnement de DON'T NOD en tant que spécialiste de la narration au service de grandes propriétés intellectuelles, ainsi que son ambition d'explorer de nouveaux formats.

, basé sur une propriété intellectuelle majeure, progresse conformément aux engagements contractuels. Cette collaboration illustre le positionnement de DON'T NOD en tant que spécialiste de la narration au service de grandes propriétés intellectuelles, ainsi que son ambition d'explorer de nouveaux formats. La poursuite des discussions en vue de la coproduction du projet P14 afin de sécuriser son développement.

Dans un environnement exigeant, DON'T NOD aborde les prochains mois avec une discipline financière renforcée et une structure de coûts optimisée, en poursuivant activement ses démarches visant à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de son activité et en maintenant ses efforts d'adaptation de sa base de coûts.

Évolution du Conseil d'Administration

Julien Bares a souhaité démissionner de ses fonctions d'administrateur, représentant de Tencent Holdings Limited, actionnaire de DON'T NOD, avec date d'effet au 31 mars 2026. Tencent Holdings Limited n'a pas exercé son droit de proposer la nomination d'un nouvel administrateur à date.

Afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement de sa gouvernance, le Conseil d'Administration est ravi de coopter Abrial Da Costa en qualité d'administrateur indépendant, en remplacement de Julien Bares. Cette nomination vient renforcer l'expertise du Conseil dans le secteur du jeu vidéo.

Nouvelle composition du Conseil d'administration

Oskar Guilbert, Président Directeur Général et administrateur

Kostadin Dimitrov Yanev, administrateur

Abrial Da Costa, administrateur indépendant

Nicolas Viénot, administrateur indépendant

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

ANNEXE - Tableau de Flux de Trésorerie simplifié

En K€ 2024 2025 Marge Brute d'Autofinancement (7 732) (6 558) Variation du BFR 4 456 (2 271) Flux net de trésorerie lié à l'activité (3 276) (8 829) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (18 757) (7 120) Free Cash-Flow (22 033) (15 949) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 131 (1 339) Trésorerie d'ouverture 54 795 32 872 Trésorerie de clôture 32 872 15 458 Variation de trésorerie (21 923) (17 415)

[1] Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 feront l'objet d'une certification sans réserve par les commissaires aux comptes, et leur rapport contiendra un paragraphe relatif à « l'incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ».

[2] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[3] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[4] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[5] Résultat d'exploitation + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[6] Equivalent temps plein moyen groupe : 248 personnes au 31/12/25 vs 312 au 31/12/24

[7] Ce retrait est désormais comptabilisé en charges d'exploitation, et non plus en charges exceptionnelles, conformément à la réforme du référentiel comptable applicable depuis le 1 er janvier 2025

[8] Cf tableau de flux de trésorerie en annexe