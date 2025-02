DON'T NOD : DON'T NOD signe un partenariat avec Sony : Lost Records: Bloom and Rage présenté lors du dernier State of Play et accessible dès son lancement dans l'offre PlayStation Plus

Les précommandes du vinyle de l'OST officielle sont ouvertes

Paris, 13 février 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo est fier d'annoncer la signature d'un partenariat avec Sony pour la distribution de Lost records: Bloom & Rage sur PlayStation Plus Extra et Premium .

Cette collaboration permet d'offrir à l'immense communauté des joueurs de PlayStation Plus Lost records: Bloom & Rage , la prochaine aventure narrative des créateurs de Life is Strange.

Ce partenariat s'accompagne d'un support marketing renforcé offrant une visibilité optimale auprès des joueurs

Ainsi, lors du dernier State of Play de Sony, Lost Records: Bloom & Rage a été mis en avant avec des contenus exclusifs, juste avant la sortie de la Tape 1 “Bloom” le 18 février. Le jeu bénéficiera d'une réduction de 10% pour les abonnés PlayStation Plus jusqu'au 4 mars et rejoindra le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium.

Enfin, cet accord s'inscrit parfaitement dans la stratégie de DON'T NOD visant à sécuriser et maximiser les revenus issus de ses Propriétés Intellectuelles.

Précommandes de la bande-son officielle disponibles aujourd'hui

DON'T NOD et Kid Katana s'associent pour proposer aux fans la bande-son officielle de Lost Records: Bloom & Rage en vinyle. Les précommandes sont disponibles, dès aujourd'hui, sur le site de Kid Katana , accompagnées de playlists officielles soigneusement sélectionnées.

Sortie de l'OST sur Steam et détails du bundle

L'OST sera disponible à l'achat sur Steam au lancement pour 9,99 €/$9.99. Comme pour le jeu, la seconde moitié de la bande-son sortira avec la Tape 2 du jeu sous forme de mise à jour gratuite. Un bundle comprenant Lost Records: Bloom & Rage et l'OST bénéficiera d'une réduction de lancement de 10% (jusqu'au 4 mars), cumulable avec une remise supplémentaire de 10% sur le bundle.

Écoutez les playlists ici : https://bento.me/bloom-rage

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu d'aventure narratif se déroulant sur deux époques. Quatre lycéennes tissent des liens d'amitié indestructibles au cours de l'été 1995, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leur vie à jamais. Le jeu explore des thèmes tels que l'identité, la rébellion et l'amitié.

Le jeu sortira le 18 février 2025 avec la Tape 1 “Bloom” et le 15 avril 2025 avec la Tape 2 “Rage” sur PC , Xbox Series X|S et PlayStation 5 .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

